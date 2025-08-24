ترکیب احتمالی رئال مادرید برای دومین پیروزی

به گزارش ایلنا، در آستانه تقابل رئال مادرید با اوویدو در هفته دوم لالیگا، رسانه‌های اسپانیایی از ترکیبی خبر می‌دهند که در خط حمله بر حضور کیلیان امباپه کنار وینیسیوس جونیور و براهیم دیاز تکیه دارد و آردا گولر را هم از ابتدا در میانه میدان می‌بیند. در خط دروازه، تیبو کورتوا گزینه اصلی عنوان شده است.

در خط دفاع نیز گزارش‌ها از استفاده ژابی آلونسو از ترنت الکساندر-آرنولد به‌عنوان مدافع راست، زوج میانی ادر میلیتائو و دین هویسن و حضور آلوارو کارراس در دفاع چپ حکایت دارد. زوج هافبک‌های میانی را اورلین شوامنی و فده والورده تشکیل می‌دهند و آردا گولر جلوتر از آن‌ها بازی‌سازی می‌کند. ترکیب یادشده در اغلب پیش‌بینی‌ها مشترک است، هرچند تصمیم نهایی تا اعلام رسمی باشگاه و ساعت بازی می‌تواند دستخوش تغییر شود.

رئال مادرید به دنبال شروعی قدرتمند و صدرنشینی است و حضور امباپه در کنار وینیسیوس، وزن تیم را در فاز انتقالی و عمق دفاع حریف بالا می‌برد. در عین حال، استفاده از گولر از ابتدا می‌تواند به افزایش خلاقیت پشت خط حمله کمک کند؛ مسئله‌ای که برابر اوویدوی منسجم اهمیت ویژه‌ای دارد.

ترکیب احتمالی رئال مادرید به ترتیب پست

دروازه‌بان: تیبو کورتوا

مدافع راست: ترنت الکساندر آرنولد

مدافع میانی: ادر میلیتائو

مدافع میانی: دین هویسن

مدافع چپ: آلوارو کارراس

هافبک دفاعی: اورلین شوامنی

هافبک میانی: فده والورده

هافبک هجومی: آردا گولر

وینگر راست: براهیم دیاز

وینگر چپ: وینیسیوس جونیور

مهاجم: کیلیان امباپه

انتهای پیام/