کلاس تئوری برای بازیکنان تیم ملی امید در امارات

به گزارش ایلنا، اردوی تیم ملی امید ایران در دبی امارات در حالی پیگیری می شود که امید روانخواه تصمیم گرفت صبح امروز جلسه فنی برای بازیکنان برگزار کند.

در این جلسه آخرین ایده های فنی به بازیکنان برای حضور مقتدرانه در مرحله مقدماتی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل امارات، هنگ‌کنگ و گوام گوشزد شد.

تیم ملی امید عصر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ در چمن باشگاه ایرانیان تمرین خود را دنبال خواهد کرد. تیم ملی امید از روز پنجشنبه هفته گذشته راهی امارات شده‌اند و بعد از پایان هفته دوم لیگ، بازیکنان لیگ برتری تیم امید هم به این اردو اضافه خواهند شد.

