ادامه حضور گلر جوان درون دروازه تراکتور

با عدم تکمیل مراحل انتقال گلر جدید، ادیب زارعی بار دیگر در ترکیب اصلی تراکتور قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، تراکتور در شرایطی برای دیدار هفته دوم لیگ برتر مقابل مس رفسنجان آماده می‌شود که همچنان وضعیت لورنتسیو پوپسکو، دروازه‌بان رومانیایی مدنظر باشگاه، نهایی نشده است. این بازیکن که تحت قرارداد یونیورستات کراژووا قرار دارد، سابقه چندین انتقال قرضی را پشت سر گذاشته و قرار بود این بار به جمع شاگردان اسکوچیچ اضافه شود، اما تا امروز خبری از حضور او در تبریز نیست.

با توجه به قوانین نقل‌وانتقالات، اگر مراحل رسمی انتقال پوپسکو تا پایان ۲۹ مرداد تکمیل نشده باشد، عملاً فرصت حضور او از دست خواهد رفت و تراکتور ناچار است فعلاً با ترکیب فعلی پیش برود.

به این ترتیب، ادیب زارعی برای سومین بار به‌عنوان سنگربان اصلی تراکتور به میدان خواهد رفت؛ موضوعی که نگرانی‌هایی در بین هواداران ایجاد کرده، به‌ویژه پس از عملکرد پرنوسان او در دیدارهای قبلی برابر استقلال.

 

