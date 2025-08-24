خبر تلخ برای جامعه ورزش: امامعلی حبیبی درگذشت
امامعلی حبیبی، قهرمان پرافتخار کشتی ایران و دارنده مدال طلای المپیک، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، جامعه ورزش ایران یکی از اسطورههای ماندگار خود را از دست داد. امامعلی حبیبی، کشتیگیر نامدار و پرافتخار ایرانی که به «بلبل مازندران» شهرت داشت، پس از سالها افتخارآفرینی در میادین جهانی، امروز درگذشت.
حبیبی در طول دوران درخشان ورزشی خود موفق به کسب مدال طلای المپیک و سه مدال طلای جهانی شد و نام خود را در تاریخ کشتی آزاد جهان جاودانه کرد. او همچنین به پاس خدمات و افتخاراتش، به عضویت تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی درآمد.
وزارت ورزش و جوانان با انتشار پیامی، این ضایعه بزرگ را به خانواده حبیبی، جامعه ورزش ایران و بهویژه خانواده بزرگ کشتی تسلیت گفته و برای آن مرحوم طلب آمرزش و آرامش ابدی کرده است.