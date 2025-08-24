سپاهان در اندیشه پنجمین شکار متوالی پرسپولیس در نقشجهان
سپاهان با تمرکزی ویژه و حضور تمام ستارههایش آماده نبرد حساس با پرسپولیس در نقشجهان است.
به گزارش ایلنا،تمرین روز گذشته تیم فوتبال سپاهان با تمرکز و جدیت بالایی برگزار شد تا شاگردان محرم نویدکیا برای دیدار حساس مقابل پرسپولیس کاملاً آماده شوند. کادرفنی سپاهان در این جلسه تمرینی با برنامههای تاکتیکی متنوع تلاش کرد شرایط تیم را برای کسب یک نتیجه مطلوب در این جدال سرنوشتساز مهیا کند.
یکی از نکات مهم این تمرین، حضور بازیکنان کلیدی مانند ریکاردو آلوز، انزو کریولی و ایوان سانچس بود که با اضافه شدنشان، کادرفنی امکان اجرای برنامههای هجومی و ترکیبهای مختلف را بهطور کامل در اختیار دارد. هرچند هنوز مشخص نیست آلوز به ترکیب اصلی بازمیگردد یا خیر، اما حضور او در تمرینات، امید هواداران را برای تقویت خط حمله افزایش داده است.
این بازی برای سپاهانیها تنها یک دیدار لیگ برتری نیست؛ بلکه فرصتی است تا روند موفقیتهای فصل گذشته برابر پرسپولیس ادامه پیدا کند. طلاییپوشان در چهار دیدار رسمی قبلی مقابل سرخهای پایتخت به پیروزی رسیدهاند و در صورت برد دوباره، میتوانند پنجمین پیروزی متوالی مقابل رقیب سنتی را جشن بگیرند؛ اتفاقی که در تاریخ این باشگاه کمسابقه است و بار معنوی زیادی برای هواداران به همراه خواهد داشت.
در سوی دیگر، پرسپولیس با انگیزه بالایی برای شکستن این طلسم به اصفهان میآید و همین موضوع حساسیت این دیدار را دوچندان کرده است. بدون تردید، نتیجه این مسابقه میتواند تأثیر روانی مهمی بر ادامه مسیر دو تیم در فصل جاری لیگ برتر داشته باشد.
هواداران سپاهان حالا چشمانتظار نمایش پرقدرت تیمشان در این دیدار خانگی هستند؛ نمایشی که میتواند علاوه بر تثبیت جایگاه تیم در جدول، بار دیگر غرور طلاییپوشان را در جدال با رقیب دیرینه زنده کند.