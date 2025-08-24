ورود اونینگ به تهران؛ وزنه سنگین آلمانی در کادر فنی پرسپولیس
مایکل اونینگ، مربی ۵۹ ساله و سرشناس آلمانی، بامداد امروز با استقبال نماینده باشگاه پرسپولیس وارد تهران شد تا به عنوان دستیار اول وحید هاشمیان، فصل جدیدی را به نیمکت سرخپوشان پایتخت بیاورد.
به گزارش ایلنا، تهران بامداد امروز میزبان یک چهره نامآشنا از فوتبال آلمان بود. مایکل اونینگ، مربی باتجربه و ۵۹ ساله آلمانی که سابقه مربیگری در بوندسلیگا و چند لیگ معتبر اروپایی را در کارنامه دارد، برای پیوستن به کادر فنی پرسپولیس و همکاری با وحید هاشمیان، از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شد و بلافاصله در هتل محل اقامت خود مستقر گردید. امیرعلی حسینی، نماینده باشگاه پرسپولیس، از وی استقبال کرد تا حضور این مربی اروپایی به صورت رسمی کلید بخورد.
اونینگ، با کولهباری از تجربه در فوتبال حرفهای اروپا، پس از سالها دوری نیمکت پرسپولیس از مربیان خارجی مطرح، به جمع سرخپوشان ملحق شده است. او پیش از این، علاوه بر فعالیت در آلمان، در شرق اروپا نیز تجربیات موفقی کسب کرده است؛ از جمله قهرمانی در جام حذفی مجارستان با تیم اوژپست و همچنین مربیگری در لیگهای یونان و اتریش. این سابقه متنوع در کشورهای مختلف و سازگاری با فرهنگهای فوتبالی گوناگون، نشان از توانایی بالای اونینگ در مدیریت شرایط پیچیده و فشارهای محیطی دارد؛ ویژگیای که برای هدایت یکی از پرطرفدارترین تیمهای آسیا، حیاتی به نظر میرسد.
انتخاب و جذب اونینگ در شرایطی انجام شد که پرسپولیس، پس از تغییرات اخیر در کادر فنی و آغاز به کار وحید هاشمیان، به شدت نیازمند تزریق یک چهره معتبر و کارآمد خارجی بود. این انتخاب نه تنها در راستای تقویت ساختار فنی تیم است، بلکه پیامی روشن به هواداران و فوتبال ایران میدهد که پرسپولیس قصد دارد بار دیگر به سمت استانداردهای بالاتر فوتبال حرفهای گام بردارد.
بیتردید، چالشهای زیادی پیش روی این مربی آلمانی قرار دارد. او باید در کوتاهترین زمان ممکن، خود را با فضای منحصربهفرد فوتبال ایران، انتظارات بیاندازه هواداران پرشور پرسپولیس و فشار طاقتفرسای کسب قهرمانی وفق دهد. در اروپا، اونینگ به دلیل نظم و ساختارگرایی شناخته میشود و اکنون وظیفه دارد تعادلی کارآمد میان این نظم آلمانی و شور و هیجان خاص فوتبال پرسپولیس برقرار کند.