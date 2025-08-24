به گزارش ایلنا، مهاجم سوئدی که در پیروزی پرگل ۵ بر صفر آرسنال برابر لیدز یونایتد دو گل به ثمر رساند، پس از گل دوم به سمت دوربین رفت و در حالی که شادی معروف «نقاب» خود را آغاز کرده بود، آن را ناتمام گذاشت و موهایش را لمس کرد؛ حرکتی که اشاره‌ای کنایه‌آمیز به برخی کاربران فضای مجازی داشت که مدعی شده بودند گیوکرش در بازی قبلی مقابل منچستریونایتد بیشتر از آن‌که توپ را لمس کند، موهایش را مرتب کرده است.

ویکتور گیوکرش در دیدار برابر منچستریونایتد عملکرد کم‌فروغی داشت اما مقابل لیدز درخشان ظاهر شد و حالا در بهترین زمان ممکن پایش به گل باز شده است. او درباره عملکرد خود گفت:«همیشه فشار هست، اما می‌دانستم که بالاخره از موقعیت‌ها استفاده می‌کنم. امروز دو فرصت داشتم و دو گل زدم. تیم هم خوب بازی کرد و ۵ بر صفر بردیم.»

وقتی از گیوکرش پرسیده شد که آیا شادی پس از گلش پیامی برای منتقدان بوده یا نه، با لبخند پاسخ داد:«شاید، بله!»

آرسنال هفته آینده باید در یک بازی حساس به مصاف لیورپول برود و این در حالی است که هنوز وضعیت مصدومیت‌های بوکایو ساکا و مارتین اودگارد مشخص نیست. توپچی‌ها پس از دیدار با لیورپول، با ناتینگهام فارست روبه‌رو خواهند شد.

