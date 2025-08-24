جدایی کاپیتان منچستریونایتد نزدیک است؟

به گزارش ایلنا به نقل از «سان»، قهرمان فصل گذشته لیگ حرفه‌ای عربستان قصد دارد با پیشنهادی سنگین، مدیران منچستریونایتد را برای فروش برونو فرناندز وسوسه کند. این در حالی است که مذاکرات اولیه میان نمایندگان الاتحاد و ایجنت فرناندز انجام شده، هرچند این بازیکن پیش‌تر پیشنهاد باشگاه الهلال به عنوان پرافتخارترین تیم عربستان را رد کرده بود.

با این حال، تردیدهایی درباره امکان جدایی این بازیکن کلیدی از الدترافورد وجود دارد. سرمربی یونایتد، روبن آموریم، تمایلی به از دست دادن مهره‌ای تأثیرگذار همچون فرناندز ندارد، به‌ویژه در شرایطی که تیم هنوز در مرحله بازسازی و گذار قرار دارد.

برونو فرناندز که ۳۰ سال دارد، در مصاحبه‌ای در ماه ژوئن درباره آینده‌اش گفته بود:«همیشه صادق بوده‌ام. بارها گفته‌ام که تا زمانی که باشگاه نخواهد، در یونایتد می‌مانم. می‌خواهم روزهای بزرگ را به این باشگاه بازگردانم. اگر روزی باشگاه به این نتیجه برسد که دیگر وقت جدایی است، خب فوتبال همین است. هرگز نمی‌توان چیزی را پیش‌بینی کرد.»

اکنون ستاره پرتغالی باید تصمیم نهایی را بگیرد؛ ماندن در منچستریونایتد و عبور از یک فصل پرچالش دیگر، یا قبول پیشنهاد هنگفت الاتحاد و پیوستن به جریان رو‌به‌رشد ستاره‌ها در لیگ عربستان؟ زمان زیادی برای تصمیم‌گیری باقی نمانده و مهلت نقل‌وانتقالات تابستانی به‌زودی به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/