توماس فرانک راز تاکتیکی تاتنهام را فاش کرد
الهام از یورگن کلوپ برای شکست گواردیولا!
توماس فرانک، سرمربی تاتنهام، پس از پیروزی بزرگ تیمش برابر منچسترسیتی فاش کرد که ایده استفاده از پرس پرفشار را از یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول، الهام گرفته است.
به گزارش ایلنا، توماس فرانک در نشست خبری پس از بازی گفت: «بله، ایده خوبی بود، او (کلوپ) مرد باهوشی است. باید برایش پیام بفرستم و بگویم: "هی، این واقعاً هوشمندانه بود!" من واقعاً به پرس پرفشار اعتقاد دارم، همانطور که در تیم برنتفورد هم دیدید. این مدل بازی را دوست دارم؛ فشار از جلو، تهاجمی بودن حتی در فاز دفاعی. این بهنظرم راهی جسورانه برای دفاع کردن است و وقتی در نیمه زمین حریف دفاع میکنی، بازی کردن هم لذت بیشتری دارد. امروز دیدیم که چقدر مؤثر بود، حتی از همین تاکتیک به گل هم رسیدیم.»
پرس پرفشار برای توماس فرانک ایده تازهای نیست. او پیش از این در برنتفورد نیز بارها از این شیوه استفاده کرده بود، اما این نخستین بار است که از تأثیر مستقیم یورگن کلوپ در انتخاب این رویکرد سخن میگوید. موفقیت اجرای این روش مقابل تیمی مانند سیتی، که معمولاً با دقت بالا از پرس خارج میشود، نشاندهنده دقت فرانک در طراحی و آمادگی تاکتیکی تاتنهام است.
با این حال، توماس فرانک در روزهای آینده با چالشهای تازهای مواجه خواهد بود. ناکامی در جذب ابرچی ازه، مصدومیت طولانیمدت دژان کولوسفسکی و آسیبدیدگی جیمز مدیسون، حالا او را در آستانه تصمیمگیری درباره خرید احتمالی در خط میانی قرار داده است.