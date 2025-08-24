لوانته 2-3 بارسلونا: کامبک جذاب شاگردان فلیک در لحظات پایانی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا از ساعت 23 شب گذشته (شنبه) دومین بازی فصل خود را در خانه لوانته برگزار کرد و در حالی که تا اواخر بازی با نتیجه تساوی متوقف شده بود؛ با گل به خودی بازیکن لوانته به شکلی دراماتیک و در دقایق پایانی به پیروزی 3 بر 2 رسید.

پدری (49)، فران تورس (52) و الگزابل (1+90-گل‌به‌خودی) برای بلوگرانا در این بازی گلزنی کردند.

امشب و در ادامه رقابت‌های هفته دوم لالیگا 4 بازی دیگر برگزار می‌شود که در مهمترین دیدار؛ رئال مادرید از ساعت 23 در خانه رئال اویدو به میدان خواهد رفت.

