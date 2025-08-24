هفته دوم لالیگا اسپانیا
لوانته 2-3 بارسلونا: کامبک جذاب شاگردان فلیک در لحظات پایانی
تیم فوتبال بارسلونا بازی هفته دوم خود در لالیگا را به شکلی دراماتیک برد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بارسلونا از ساعت 23 شب گذشته (شنبه) دومین بازی فصل خود را در خانه لوانته برگزار کرد و در حالی که تا اواخر بازی با نتیجه تساوی متوقف شده بود؛ با گل به خودی بازیکن لوانته به شکلی دراماتیک و در دقایق پایانی به پیروزی 3 بر 2 رسید.
پدری (49)، فران تورس (52) و الگزابل (1+90-گلبهخودی) برای بلوگرانا در این بازی گلزنی کردند.
امشب و در ادامه رقابتهای هفته دوم لالیگا 4 بازی دیگر برگزار میشود که در مهمترین دیدار؛ رئال مادرید از ساعت 23 در خانه رئال اویدو به میدان خواهد رفت.