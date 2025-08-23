نارضایتی بارسلونا از ممنوعیت استفاده از کیت جدید
بارسلونا برای دومین هفته متوالی اجازه استفاده از پیراهنهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ خود را پیدا نکرد و باید دوباره با لباس قدیمی سبز لیمویی وارد میدان شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا شنبه شب در ورزشگاه «سیوتات د والنسیا» مقابل لوانته نیز نتوانست از پیراهنهای جدیدش برای فصل جاری استفاده کند. این تیم همانند هفته نخست برابر مایورکا، مجبور است با پیراهن سبز لیمویی فصل گذشته بازی کند؛ موضوعی که در باشگاه باعث نارضایتی شده است.
علت این تصمیم به قوانین سازمان لالیگا بازمیگردد. بر اساس اعلام این نهاد، رنگهای پیراهن دوم (طلایی) و سوم (نارنجی) بارسلونا با ترکیب رنگ آبی و قرمز لوانته در قاب دوربینها تداخل ایجاد میکند و تشخیص بازیکنان را دشوار میسازد. به همین دلیل، دو هفته متوالی بارسلونا نتوانسته کیتهای جدید خود را به نمایش بگذارد.
هواداران بارسا باید دستکم تا هفته آینده و دیدار مقابل رایو وایهکانو صبر کنند تا نخستینبار بازیکنان تیمشان را با یکی از سه پیراهن جدید فصل مشاهده کنند.