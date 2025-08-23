تیم فوتبال آرسنال در ادامه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر انگلیس از ساعت 20 امشب (شنبه) در دیداری خانگی میزبان لیدزیونایتد در ورزشگاه امارات بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 5 بر صفر شکست دهد.

برای توپچی‌ها در این بازی؛ یورین تیمبر (34 و 56) و ویکتور یوکرش (48 و 5+90-پنالتی) بریس کردند و دیگر گل این تیم نیز توسط باکایو ساکا (1+45) زده شد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

بورنموث یک - ولورهمپتون صفر

برنتفورد یک - استون‌ویلا صفر

برنلی 2 - ساندرلند صفر

رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر انگلیس فردا (یکشنبه) با برگزاری 3 بازی دیگر دنبال خواهد شد.

