هفته دوم پرمیر لیگ
آرسنال 5-0 لیدز: جشنواره گل توپچیها در امارات
تیم فوتبال آرسنال در دیداری خانگی به بردی پُرگل رسید.
تیم فوتبال آرسنال در ادامه بازیهای هفته دوم لیگ برتر انگلیس از ساعت 20 امشب (شنبه) در دیداری خانگی میزبان لیدزیونایتد در ورزشگاه امارات بود و موفق شد میهمان خود را با نتیجه پُرگل 5 بر صفر شکست دهد.
برای توپچیها در این بازی؛ یورین تیمبر (34 و 56) و ویکتور یوکرش (48 و 5+90-پنالتی) بریس کردند و دیگر گل این تیم نیز توسط باکایو ساکا (1+45) زده شد.
در سایر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
بورنموث یک - ولورهمپتون صفر
برنتفورد یک - استونویلا صفر
برنلی 2 - ساندرلند صفر
رقابتهای هفته دوم لیگ برتر انگلیس فردا (یکشنبه) با برگزاری 3 بازی دیگر دنبال خواهد شد.