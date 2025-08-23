خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویکتور بونیفس در میلان: امضای قرارداد به تعویق افتاد

ویکتور بونیفس در میلان: امضای قرارداد به تعویق افتاد
کد خبر : 1676966
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم نیجریه‌ای پس از ورود به ایتالیا نیازمند آزمایش‌های پزشکی تکمیلی است.

به گزارش ایلنا، انتقال ویکتور بونیفس به میلان هنوز نهایی نشده و این مهاجم نیجریه‌ای باید پیش از امضای قرارداد رسمی تحت معاینات پزشکی بیشتری قرار گیرد.

بونیفس، مهاجم ۲۴ ساله بایرلورکوزن، عصر جمعه در فرودگاه لیناته میلان فرود آمد و بلافاصله روند آزمایش‌های پزشکی اولیه را آغاز کرد. او قرار است با قراردادی قرضی به ارزش ۵ میلیون یورو و بند خرید دائمی ۲۴ میلیون یورویی به اضافه پاداش‌ها به روسونری بپیوندد. این در حالی است که تاریخچه مصدومیت‌های عضلانی او نگرانی‌هایی برای کادر پزشکی میلان ایجاد کرده است.

در دو فصل گذشته، بونیفس در حالی موفق به زدن ۳۲ گل در ۶۱ بازی شد که مصدومیت‌های مکرر مانع از حضور مداوم او در ترکیب لورکوزن بود. حتی در آغاز فصل جاری نیز تن هاگ، سرمربی بایر، اعلام کرده بود که این بازیکن هنوز از شرایط ایده‌آل بدنی برخوردار نیست.

اگرچه آزمایش‌های اولیه عصر جمعه به پایان رسید، اما باشگاه میلان تصمیم گرفته معاینات تکمیلی از پیش برنامه‌ریزی‌شده را صبح شنبه انجام دهد. به همین دلیل امضای قرارداد رسمی او تا تکمیل این روند به تعویق افتاده است.

در صورت تأیید نهایی، بونیفس ممکن است نخستین حضور خود را تنها از جایگاه تماشاگران تجربه کند و بازی میلان برابر کرمونزه در افتتاحیه سری آ را از روی سکوها تماشا کند. با جذب این مهاجم، ماسیمیلیانو آلگری یک گزینه تازه در نوک خط حمله کنار سانتیاگو خیمنس خواهد داشت و در صورت جدایی احتمالی ساموئل چوکووئزه، میلان ممکن است دوباره به بازار نقل‌وانتقالات برای خرید یک مهاجم جوان بازگردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور