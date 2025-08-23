ویکتور بونیفس در میلان: امضای قرارداد به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا، انتقال ویکتور بونیفس به میلان هنوز نهایی نشده و این مهاجم نیجریه‌ای باید پیش از امضای قرارداد رسمی تحت معاینات پزشکی بیشتری قرار گیرد.

بونیفس، مهاجم ۲۴ ساله بایرلورکوزن، عصر جمعه در فرودگاه لیناته میلان فرود آمد و بلافاصله روند آزمایش‌های پزشکی اولیه را آغاز کرد. او قرار است با قراردادی قرضی به ارزش ۵ میلیون یورو و بند خرید دائمی ۲۴ میلیون یورویی به اضافه پاداش‌ها به روسونری بپیوندد. این در حالی است که تاریخچه مصدومیت‌های عضلانی او نگرانی‌هایی برای کادر پزشکی میلان ایجاد کرده است.

در دو فصل گذشته، بونیفس در حالی موفق به زدن ۳۲ گل در ۶۱ بازی شد که مصدومیت‌های مکرر مانع از حضور مداوم او در ترکیب لورکوزن بود. حتی در آغاز فصل جاری نیز تن هاگ، سرمربی بایر، اعلام کرده بود که این بازیکن هنوز از شرایط ایده‌آل بدنی برخوردار نیست.

اگرچه آزمایش‌های اولیه عصر جمعه به پایان رسید، اما باشگاه میلان تصمیم گرفته معاینات تکمیلی از پیش برنامه‌ریزی‌شده را صبح شنبه انجام دهد. به همین دلیل امضای قرارداد رسمی او تا تکمیل این روند به تعویق افتاده است.

در صورت تأیید نهایی، بونیفس ممکن است نخستین حضور خود را تنها از جایگاه تماشاگران تجربه کند و بازی میلان برابر کرمونزه در افتتاحیه سری آ را از روی سکوها تماشا کند. با جذب این مهاجم، ماسیمیلیانو آلگری یک گزینه تازه در نوک خط حمله کنار سانتیاگو خیمنس خواهد داشت و در صورت جدایی احتمالی ساموئل چوکووئزه، میلان ممکن است دوباره به بازار نقل‌وانتقالات برای خرید یک مهاجم جوان بازگردد.

