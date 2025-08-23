به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تصمیم گرفته در لیست ماه سپتامبر نامی از رودریگو گوئس و وینیسیوس جونیور قرار ندهد. همان‌طور که روزنامه مارکا گزارش داده، این دو ستاره رئال مادرید در دیدارهای رسمی مقابل شیلی (هفته چهارم) و بولیوی (هفته نهم) غایب خواهند بود.

این تصمیم دلایل فنی یا ناشی از افت عملکرد نیست. برزیل پیش از این صعود خود را به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کرده و آنچلوتی قصد دارد از این فرصت استفاده کند تا بازیکنان بیشتری از لیگ داخلی برزیل را به اردو دعوت کند و به آن‌ها میدان بدهد. منابع نزدیک به فدراسیون برزیل حتی گفته‌اند که احتمال دارد هیچ بازیکنی از لیگ‌های اروپایی در بازی مقابل بولیوی حضور نداشته باشد.

وینیسیوس به دلیل یک جلسه محرومیت پیشین به‌هرحال در یک بازی غایب خواهد بود، اما درباره رودریگو نیز این تصمیم بدون ارتباط با عملکرد اخیر او در رئال مادرید اتخاذ شده؛ هرچند که رودریگو در هفته نخست لالیگا برای تیمش حتی یک دقیقه هم به میدان نرفت و وضعیت آینده‌اش در سانتیاگو برنابئو تا پایان نقل و انتقالات نامشخص است.

با توجه به اینکه مسابقات سپتامبر جنبه تشریفاتی دارند، آنچلوتی این پنجره را برای بررسی بازیکنانی که تحت نظارت مستقیم او نیستند در نظر گرفته است.

با این حال پیش بینی می‌شود در ماه‌های اکتبر و نوامبر که بازی‌های دوستانه در تقویم تیم ملی قرار دارد، رودریگو و وینیسیوس بار دیگر به اردو بازگردند و در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ نقش کلیدی در برنامه‌های مربی ایتالیایی ایفا کنند.

