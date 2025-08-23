به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی که با تعجب محافل فوتبالی همراه شد، جزئیات مهمی از مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ را فاش کرد. او اعلام کرد: «قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۵ دسامبر (۱۴ آذر) برگزار می‌شود و مرکز کندی واشنگتن افتخار میزبانی این مراسم را خواهد داشت.»

این دوره از جام جهانی با تغییر فرمت تاریخی خود، برای نخستین‌بار پذیرای ۴۸ تیم از سراسر جهان خواهد بود که نسبت به دوره‌های قبلی (۳۲ تیم) افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. با وجود میزبانی مشترک سه کشور (آمریکا، کانادا، و مکزیک)، سهم عمده‌ای از مسابقات از جمله دیدار فینال، در خاک ایالات متحده و در ورزشگاه «مت‌لایف» ایالت نیوجرسی برگزار خواهد شد

اظهارات اخیر ترامپ در حالی مطرح می‌شود که او پیش از این نیز با حضور در مراسم اهدای جام جهانی باشگاه‌ها ۲۰۲۵ و حتی شرکت در جشن قهرمانی چلسی، حواشی زیادی را برانگیخته بود. این اقدامات، انتقاداتی را به دلیل نادیده گرفتن پروتکل‌های رسمی و دیپلماتیک مراسم‌های بین‌المللی به دنبال داشت.

علاوه بر این، مشکلات عمده‌ای که اخیرا در سازماندهی جام جهانی باشگاه‌ها به وجود آمد، از جمله توقف چندین مسابقه به دلیل شرایط ناپایدار آب و هوایی، نگرانی‌هایی جدی را در میان جامعه فوتبال نسبت به توانایی ایالات متحده در میزبانی موفق جام جهانی سال آینده، که نیازمند هماهنگی‌های بسیار گسترده‌تر است، ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد این حواشی و چالش‌ها، سایه‌ای از ابهام را بر بزرگترین فستیوال فوتبالی جهان در سال ۲۰۲۶ افکنده‌اند.

