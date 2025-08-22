آرتتا: جذب ازه ارتباطی به مصدومیت هاورتز ندارد
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، تأکید کرد خرید بزرگ این باشگاه از کریستال پالاس از مدتها پیش برنامهریزی شده بود و ربطی به مصدومیت اخیر کای هاورتز ندارد.
به گزارش ایلنا، میکل آرتتا هرگونه ارتباط میان مصدومیت کای هاورتز و خرید ۶۰ میلیون پوندی ابرچی ازه را رد کرد و گفت این انتقال واکنشی به مشکل اخیر زانوی هاورتز نبوده است.
باشگاه آرسنال طی روزهای گذشته با سرعت عمل توانست بر تاتنهام در رقابت برای جذب ستاره خلاق کریستال پالاس غلبه کند، اما آرتتا میگوید این انتقال از مدتها قبل در دستور کار باشگاه بوده است.
هاورتز به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه زانو بازی شنبه مقابل لیدز را از دست خواهد داد، اما زمان بازگشت او هنوز مشخص نیست. گزارشها حاکی از آن بود که همین مسئله باعث شد انتقال ازه شتاب بگیرد، خصوصاً اینکه این بازیکن در دیدار اخیر کریستال پالاس در مرحله مقدماتی لیگ کنفرانس غایب بود. گفته میشود ازه با موفقیت آزمایشهای پزشکی را پشت سر گذاشته اما به دلیل تأخیر در ثبت قرارداد، نمیتواند در بازی آخر هفته به میدان برود.
آرتتا در نشست خبری خود گفت:«واضح است که ما خیلی فعال بودیم و از قبل به دقت گزینههایی را بررسی میکردیم. این خرید واکنشی به اتفاق خاصی نبوده. ما برای چنین لحظهای از قبل آماده بودیم و تصمیم گرفتیم که حالا زمان انجام این انتقال است.»
او افزود:«ما با این انتقال نشان میدهیم که جاهطلبی بالایی برای کسب جامهای بزرگ داریم و میخواهیم هر سال پیشرفت کنیم. این مسیر با خواستههای سنگینی همراه است و ما میخواهیم پیشتاز لیگ باشیم، نه اینکه صرفاً در تعقیب رقبا باشیم. تمام تصمیمهایی که در باشگاه میگیریم در همین راستاست.»
ازه که بهزودی هفتمین خرید تابستانی آرسنال خواهد شد، جمع هزینههای نقل و انتقالاتی این باشگاه را به ۲۵۰ میلیون پوند میرساند. پس از اضافه شدن ویکتور گیوکرش و مارتین زوبیمندی، اکنون جذب ستاره خلاق کریستال پالاس، عزم آرسنال برای ساخت یک تیم مدعی قهرمانی را بیش از پیش نشان میدهد. ازه ۲۶ ساله که در فصلهای اخیر مهره کلیدی پالاس بوده، عمق و خلاقیت بیشتری به خط میانی تیم آرتتا اضافه میکند.