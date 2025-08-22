به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری پیش از بازی با لوانته اعلام کرد که همه بازیکنانش برای فصل دشوار پیش رو ضروری هستند و هیچ خروجی‌ای در دستور کار او نیست. دو بازیکنی که در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره آینده‌شان شنیده می‌شد، فرمین لوپز و مارک کاسادو بودند که فلیک نسبت به حفظ آن‌ها موضعی روشن اتخاذ کرد.

او در این‌باره گفت: «با کاسادو صحبت کرده‌ام و او نمی‌خواهد باشگاه را ترک کند. من هم چنین چیزی نمی‌خواهم چون فصل سختی در پیش است و به همه بازیکنان نیاز داریم. او به تیم اعتماد می‌دهد و به گروه استحکام می‌بخشد. فرمین هم وضعیت خیلی خوبی دارد، من از عملکردش راضی‌ام و به‌طور کلی نمی‌خواهم هیچ‌کس را از دست بدهم.»

فلیک درباره عملکرد بارسلونا در بازی نخست مقابل مایورکا هم گفت: «از برد ۳ بر صفر خوشحالیم اما باید بهتر شویم. من خودم بازیکن بوده‌ام و می‌دانم فصل چطور شروع می‌شود اما مهم این است که همیشه در چنین بازی‌هایی تمرکز داشته باشیم و به برنامه تاکتیکی پایبند بمانیم. این را به بازیکنانم گفتم و آن‌ها درک کردند. بنابراین نگران نیستم.»

او همچنین تأیید کرد که جرارد مارتین احتمالاً برای بازی برابر لوانته در دسترس خواهد بود و در پاسخ به غیبت فرانکی دی‌یونگ به دلیل تولد فرزندش تنها گفت که «فرانکی معمولاً همیشه در دسترس است» و تمایلی به صحبت درباره مسائل شخصی نداشت.

سرمربی بارسا درباره چیدمان خط میانی توضیح داد که گاوی و کاسادو هر دو گزینه‌هایی برای جانشینی دی‌یونگ هستند و درباره خط حمله هم گفت که فران تورس با توجه به گلزنی در هفته گذشته، شایستگی تکرار در ترکیب را دارد. همچنین تأکید کرد اگر امکان بازی دادن به روبرت لواندوفسکی وجود داشته باشد، این کار را انجام خواهد داد.

در پاسخ به سوالی درباره لامین یامال و شادی گل او، فلیک گفت:«او فقط ۱۸ سال دارد و همه چیز درباره‌اش فوق‌العاده است. من به او کمک می‌کنم تا همچنان پیشرفت کند و هیچ نگرانی از رفتار یا شخصیت او ندارم.»

فلیک همچنین اعلام کرد رونی بردغجی هنوز در فهرست تیم ثبت نشده و فقط می‌تواند با تیم دوم بازی کند، اما باشگاه در تلاش است تا این وضعیت را تغییر دهد.

او درباره گزینه‌های هجومی تیمش هم گفت: «رشفورد می‌تواند جای فران تورس یا لواندوفسکی را بگیرد. بازیکن بسیار باکیفیت و دریبل‌زن است. او هم در پست وینگر و هم نوک بازی کرده و می‌تواند گزینه خوبی برای ما باشد.»

در پایان، وقتی از فلیک درباره مقایسه‌اش با پپ گواردیولا پرسیده شد، گفت:«نه، من با پپ قابل‌مقایسه نیستم. او در سطحی کاملاً متفاوت قرار دارد. من فقط سعی می‌کنم تیمم را به موفقیت برسانم اما پپ در سطح بالاتری کار می‌کند.»

انتهای پیام/