ماشاریپوف: بهزودی به میادین برمیگردم؛ نگران نباشید
ستاره ازبکستانی استقلال با انتشار پیامی به هواداران اطمینان داد که دوران مصدومیتش طولانی نخواهد بود و بهزودی دوباره در میادین حاضر میشود.
به گزارش ایلنا، جلالالدین ماشاریپوف، هافبک ازبکستانی استقلال که به دلیل مصدومیت در روزهای اخیر از تمرینات و ترکیب تیم دور مانده است، در پیامی خطاب به هواداران از وضعیت خود گفت. او اظهار داشت:«سلام به همه، من از آن دسته بازیکنانی نیستم که بتوانم بازی کردن را کنار بگذارم. یک مصدومیت دارم و انشاءالله یک تا یکونیم ماه دیگر به میادین بازمیگردم. لطفاً هیچ پیامی نگذارید، حالم خوب است.»
ماشاریپوف که از مهرههای کلیدی استقلال در فصل جاری بهشمار میرود، اکنون دوران درمان و ریکاوری را پشت سر میگذارد و امید دارد که پس از بهبودی کامل، دوباره در ترکیب آبیپوشان حضور یابد و به تیم برای ادامه رقابتهای لیگ برتر و سایر تورنمنتها کمک کند.