محکومیت شدید خشونت در فینال کوپا سودآمریکانا
اینفانتینو: فوتبال جای خشونت نیست!
رئیس فیفا، خشونتهای هولناک رخداده در جریان فینال کوپا سودآمریکانا بین تیمهای ایندیپندنته آرژانتین و یونیورسیداد شیلی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، فینال کوپا سودآمریکانا بین تیمهای ایندیپندنته آرژانتین و یونیورسیداد شیلی، صحنه درگیریهای خشونتآمیز و هولناک در سکوها شد که منجر به توقف بازی و محکومیت شدید از سوی بالاترین نهاد فوتبال جهان گردید.
جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در واکنشی قاطع، ناآرامیهای گسترده در ورزشگاه را به شدت محکوم کرد و گفت: «من خشونت تکاندهندهای را که منجر به تعلیق مسابقه بین ایندیپندنته و یونیورسیداد شیلی در بوئنوس آیرس شد، به شدت محکوم میکنم. خشونت جایی در فوتبال ندارد.» وی ضمن ابراز همدردی با قربانیان بیگناه، خواستار برخورد قاطع مقامات با عاملان این اقدامات وحشیانه شد.
این دیدار که در دقیقه ۶۲ با نتیجه ۱-۱ در جریان بود، به دلیل شورش گسترده هواداران در سکوها، از جمله حضور کودکان، متوقف شد. گزارشها حاکی از آن است که صدها نفر مصدوم شدهاند و وضعیت یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است. پلیس آرژانتین نیز بیش از ۳۰۰ نفر را در این رابطه بازداشت کرده است. بر اساس گزارشهای اولیه، متاسفانه سه هوادار نیز در این حوادث جان خود را از دست دادهاند.
طبق اعلام کانال ورزشی تیک اسپورت، در پی این اتفاقات، هر دو باشگاه ایندیپندنته و یونیورسیداد شیلی با جریمههای سنگین روبرو خواهند شد و احتمال محرومیت از مسابقات و تعلیق از رقابتهای بینالمللی تا پایان سال ۲۰۲۶ وجود دارد. بازی رفت این دو تیم که در ۱۴ آگوست در شیلی برگزار شده بود، با پیروزی یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسیده بود.
کنفدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) نیز اعلام کرده است که این دیدار دیگر تکرار نخواهد شد و نتیجه آن توسط گروه قضایی این نهاد تعیین خواهد گردید. این حوادث تلخ، بار دیگر ضرورت تدابیر امنیتی شدیدتر و مبارزه قاطع با خشونت در فوتبال را یادآور میشود.