ویژگی خاص خرید جدید استقلال

به گزارش ایلنا، موسی جنپو، وینگر ملی‌پوش اهل کشور مالی که اخیراً با استقلال قرارداد دو ساله امضا کرده است، با ارزش بازاری معادل ۲ میلیون یورو در صدر فهرست باارزش‌ترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفت .

جنپو که پیش‌تر سابقه بازی در تیم‌هایی چون ساوت‌همپتون انگلیس، استاندارد لیژ بلژیک و آنتالیا اسپور ترکیه را دارد، با این ارزش‌گذاری،‌ نقش کلیدی خود را در ترکیب استقلال برجسته کرده است.

باشگاه استقلال امیدوار است این جذب، علاوه بر تقویت قدرت هجومی تیم، بتواند در شرایط رقابت‌های داخلی و لیگ قهرمانان آسیا، تاثیرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد.

جنپو فصل گذشته در سوپرلیگ ترکیه با ثبت بیشترین دریبل موفق، به‌عنوان یکی از تکنیکی‌ترین و خطرناک‌ترین وینگرهای لیگ شناخته شد؛ آماری که نشان می‌دهد او می‌تواند در خط حمله استقلال، نقش تعیین‌کننده‌ای در خلق موقعیت‌ها و شکستن خطوط دفاعی حریفان ایفا کند.

