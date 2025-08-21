وداع احساسی سردار دورسون با پرسپولیس به زبان فارسی

به گزارش ایلنا، سردار دورسون یک روز پس از قطعی‌شدن جدایی‌اش از پرسپولیس، با انتشار پستی در اینستاگرام به سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی از هواداران و خانواده سرخ خداحافظی کرد.

او در متن خود نوشت: «رفتن آسان نیست، اما خاطرات زیبایم از اینجا همیشه در قلبم خواهد ماند. از روز اول بابت حمایت و محبت هواداران ممنونم. هیچ‌وقت شما را فراموش نخواهم کرد.»

این مهاجم در نیم‌فصل گذشته با پیراهن پرسپولیس پنج گل به ثمر رساند و با سبک بازی قدرتی و تاثیرگذاری‌اش جایگاهی ویژه در میان هواداران به دست آورد.

دورسون همچنین از مردم ایران برای مهمان‌نوازی و صمیمیت‌شان تشکر کرد و پرسپولیس را بخشی خاص از مسیر حرفه‌ای خود دانست.

با این پیام خداحافظی، پرونده حضور کوتاه اما پرجزئیات او در تهران بسته شد؛ حضوری که با گل‌های مهم و ارتباط صمیمانه با هواداران برای همیشه در خاطره‌ها باقی خواهد ماند.

