رقابت ولورهمپتون، فولام و سویا برای جذب ستاره ایرانی
محمدجواد حسیننژاد، وینگر جوان ایرانی دینامو ماخاچقلعه، در آستانه نقلوانتقالی بزرگ قرار گرفته و باشگاههای مطرحی از لیگ برتر انگلیس و لالیگا به دنبال جذب او هستند.
به گزارش ایلنا، رسانه «تیمتاک» خبر داده که ولورهمپتون و فولام مذاکرات ابتدایی برای جذب محمدجواد حسیننژاد را آغاز کردهاند. با این حال، سویا از اسپانیا جدیترین مشتری این بازیکن به شمار میرود و فشار بیشتری برای بررسی شرایط انتقال او وارد کرده است.
این ملیپوش ۲۱ ساله که تاکنون چهار بازی برای تیم ملی ایران انجام داده، تابستان گذشته به دینامو ماخاچقلعه پیوست و در همان فصل نخست عملکرد درخشانی داشت. حسیننژاد طی ۳۶ بازی موفق به زدن ۴ گل و ثبت ۶ پاس گل شد تا بهسرعت به یکی از چهرههای شاخص لیگ روسیه تبدیل شود. همین عملکرد باعث شده حالا در آستانه انتقال به یکی از پنج لیگ معتبر اروپا قرار بگیرد.
گزارشها حاکی از آن است که مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و چیزی نهایی نشده است، اما حضور همزمان سه باشگاه معتبر اروپایی نشان از افزایش اعتبار و جایگاه این بازیکن ایرانی در بازار نقلوانتقالات دارد.
با توجه به نزدیک شدن به پایان پنجره تابستانی، شاید زمان برای نهایی کردن انتقال کوتاه باشد، اما حتی در صورت عدم توافق در این مقطع، پیشبینی میشود حسیننژاد در زمستان یا تابستان آینده هم همچنان یکی از نامهای داغ بازار باشد.
بدین ترتیب، نام حسیننژاد بهعنوان یکی از لژیونرهای جوان ایرانی که میتواند به سطح اول فوتبال اروپا برسد، بیش از هر زمان دیگری بر سر زبانها افتاده و هواداران فوتبال ایران با اشتیاق منتظرند ببینند مقصد بعدی او کدام تیم خواهد بود.