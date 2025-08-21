کاسادو در دوراهی جدایی یا ماندن؛
رقابت کومو، وستهم و ولورهمپتون بر سر هافبک بارسلونا
مارک کاسادو، هافبک ۲۱ ساله بارسلونا، با وجود تمایل به ماندن در نیوکمپ، با پیشنهادات جدی از سوی کومو، وستهم و ولورهمپتون روبرو شده است.
به گزارش ایلنا، کومو وارد رقابت با ولورهمپتون و وستهم برای جذب مارک کاسادو شده است؛ این در حالی است که بارسلونا به هافبک ۲۱ ساله خود اطلاع داده با وجود تمایلش به ماندن، فرصت کمی برای حضور ثابت در ترکیب خواهد داشت.
کادناسر مدعی شده که بارسلونا به کاسادو اعلام کرده در این فصل به سختی میتواند دقایق ثابت بازی دریافت کند، اگرچه خود بازیکن قصد جدایی ندارد. ولورهمپتون، وستهم و تیم ایتالیایی کومو، در حال مذاکره برای جذب او هستند و گفته میشود یکی از باشگاههای لیگ برتری پیشنهادی ۳۰ میلیون یورویی ارائه داده است.
کاسادو فصل گذشته یکی از بازیکنان شاخص بارسلونا بود و در خط میانی نمایشهای چشمگیری داشت، تا جایی که به تیم ملی اسپانیا دعوت شد. با این حال، بازگشت مارک برنال از مصدومیت رباط صلیبی و حضور فرنکی دییونگ، پدری و گاوی باعث شده جایگاه او در سلسلهمراتب تیم افول پیدا کند. اکنون غول کاتالانی آماده فروش اوست اما تنها در صورتی که خود بازیکن بخواهد؛ زیرا او هنوز درخواستی برای خروج ارائه نکرده است.
کومو تحت هدایت سسک فابرگاس به شکل غافلگیرکنندهای وارد رقابت شده و حاضر است با تیمهای انگلیسی به رقابت بپردازد. تمایل بارسلونا به فروش کاسادو بیشتر به دلیل عمق ترکیب است تا مشکلات فیرپلی مالی، زیرا این هافبک جوان در مسیر رسیدن به دقایق بازی با محدودیت مواجه است. با این حال، کاسادو همچنان مصمم به حفظ جایگاه خود است و تاکنون نشانهای از تمایل به جدایی نشان نداده است.