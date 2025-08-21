سومین جام گرند اسلم برای زوج ایتالیایی فافاسوری – ایرانی
تنیس دوبل مختلط در فلاشینگ میدوز شاهد تکرار قهرمانی زوج ایتالیایی آندریا فافاسوری و سارا ایرانی بود؛ آنها موفق شدند در فینال رقابتهای آزاد آمریکا (آخرین گرند اسلم سال) با حساب ۶-۳، ۵-۷ و ۱۰-۶ بر کاسپر رود نروژی و ایگا شفیونتک لهستانی پیروز شوند.
امسال برگزارکنندگان اوپن آمریکا تصمیم گرفتند تغییراتی اساسی در دوبل مختلط ایجاد کنند. این مسابقات در هفته مقدماتی و طی دو روز با حضور ۱۶ تیم برگزار شد، نه بهصورت همزمان با رقابتهای انفرادی زنان و مردان. این تغییر باعث شد برخی متخصصان دوبل از حضور در این گرند اسلم محروم شوند، اما در عوض چهرههای بزرگ انفرادی همچون نواک جوکوویچ (همراه با اولگا دانیلوویچ) و کارلوس آلکاراس (با اما رادوکانو) نیز حضور یابند، هرچند هر دو زوج در همان دور نخست کنار رفتند.
ایرانی (۳۸ ساله) پس از قهرمانی گفت: «این پیروزی متعلق به تمام بازیکنان دوبل است که نتوانستند در این مسابقات شرکت کنند.»
ایگا شفیونتک، نفر دوم ردهبندی جهانی، در مراسم پایانی رو به ایرانی گفت: «آفرین»، و سپس با شوخی به فافاسوری (۳۰ ساله) اشاره کرد که «بازیکنان دوبل مختلط از نظر تاکتیکی از انفرادیها باهوشترند».
فافاسوری هم ضمن تأکید بر جنبههای مثبت و منفی تغییرات گفت: «بهترین نکته این بود که افراد بیشتری دوبل مختلط را از نزدیک دنبال کردند.»
افتخارات پیشین
این سومین عنوان گرند اسلم برای فافاسوری و ایرانی است. آنها پیشتر دوبل مختلط رولان گاروس ۲۰۲۵ را نیز فتح کرده بودند.