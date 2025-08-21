خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آینده مبهم رودریگو در رئال؛ آرسنال و لیورپول در کمین

آینده مبهم رودریگو در رئال؛ آرسنال و لیورپول در کمین
کد خبر : 1676571
لینک کوتاه کپی شد.

رودریگو، ستاره فصل گذشته رئال مادرید که همواره مورد اعتماد کارلو آنچلوتی بود، حالا با شرایط متفاوتی زیر نظر ژابی آلونسو روبه‌رو شده و احتمال جدایی او از سانتیاگو برنابئو مطرح شده است.

به گزارش ایلنا، با وجود تأکید آلونسو بر اینکه رودریگو همچنان در برنامه‌های تاکتیکی رئال جای دارد، آمار دقایق بازی او نشان از افت جدی جایگاهش دارد.

این مهاجم برزیلی در دیدار مقابل الهلال تنها ۶۵ دقیقه به میدان رفت، برابر سالزبورگ ۲۳ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد و مقابل دورتموند فقط ۱۳ دقیقه حضور داشت. در اولین بازی رئال در لالیگا نیز گونزالو گارسیا و فرانکو ماستانتونو، دو بازیکن تازه‌وارد، به او ترجیح داده شدند.

آلونسو در نشست‌های خبری تأکید کرده که شرایط هر بازی متفاوت است و رودریگو همچنان یکی از گزینه‌های او محسوب می‌شود. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که این بازیکن به جدایی به‌عنوان یک راه‌حل جدی فکر می‌کند.

پس از مصدومیت کای هاورتز، باشگاه آرسنال به دنبال جذب یک مهاجم جدید است و نام رودریگو در فهرست احتمالی آنها دیده می‌شود. از سوی دیگر، لیورپول نیز در صورت ناکامی در انتقال الکساندر ایساک می‌تواند نیم‌نگاهی به ستاره برزیلی رئال داشته باشد. 

البته تاکنون هیچ مذاکره رسمی‌ای برای جذب رودریگو آغاز نشده اما بازار نقل‌وانتقالات ممکن است در هفته‌های آینده شرایط تازه‌ای برای آینده او رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور