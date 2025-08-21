آینده مبهم رودریگو در رئال؛ آرسنال و لیورپول در کمین

به گزارش ایلنا، با وجود تأکید آلونسو بر اینکه رودریگو همچنان در برنامه‌های تاکتیکی رئال جای دارد، آمار دقایق بازی او نشان از افت جدی جایگاهش دارد.

این مهاجم برزیلی در دیدار مقابل الهلال تنها ۶۵ دقیقه به میدان رفت، برابر سالزبورگ ۲۳ دقیقه فرصت بازی پیدا کرد و مقابل دورتموند فقط ۱۳ دقیقه حضور داشت. در اولین بازی رئال در لالیگا نیز گونزالو گارسیا و فرانکو ماستانتونو، دو بازیکن تازه‌وارد، به او ترجیح داده شدند.

آلونسو در نشست‌های خبری تأکید کرده که شرایط هر بازی متفاوت است و رودریگو همچنان یکی از گزینه‌های او محسوب می‌شود. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که این بازیکن به جدایی به‌عنوان یک راه‌حل جدی فکر می‌کند.

پس از مصدومیت کای هاورتز، باشگاه آرسنال به دنبال جذب یک مهاجم جدید است و نام رودریگو در فهرست احتمالی آنها دیده می‌شود. از سوی دیگر، لیورپول نیز در صورت ناکامی در انتقال الکساندر ایساک می‌تواند نیم‌نگاهی به ستاره برزیلی رئال داشته باشد.

البته تاکنون هیچ مذاکره رسمی‌ای برای جذب رودریگو آغاز نشده اما بازار نقل‌وانتقالات ممکن است در هفته‌های آینده شرایط تازه‌ای برای آینده او رقم بزند.

