به گزارش ایلنا، صف‌های طولانی از هواداران ساعت‌ها مقابل هتل محل اقامت تیم النصر ایستاده بودند تا حتی لحظه‌ای کوتاه با فوق‌ستاره محبوب‌شان روبه‌رو شوند. این صحنه بیشتر به یک جشنواره فوتبالی بین‌المللی شباهت داشت؛ جایی که حضور رونالدو موجی از اشتیاق و ازدحام را از خیابان‌ها تا استادیوم ایجاد کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صدها نفر از صبح زود در مقابل هتل جمع شدند. یکی از دانشجویان دانشگاه هنگ‌کنگ گفت پنج ساعت عصر دوشنبه منتظر رونالدو مانده اما موفق به دیدن او نشده و روز بعد هم شش ساعت دیگر چشم‌انتظار ایستاده است. در میان هواداران حتی یک تماشاگر آلمانی دیده شد که گفت همیشه به دنبال رونالدو سفر می‌کند و این دیدار فرصتی تکرارنشدنی است. یک جوان هنگ‌کنگی هم از رشد سطح لیگ عربستان سخن گفت و پیش‌بینی کرد که این لیگ به‌زودی در ردیف لیگ‌های برتر جهان قرار خواهد گرفت، به‌ویژه با حضور ستارگانی مانند کریم بنزما و انگولو کانته.

در ساعات بعد، شور و شوق در ورزشگاه هنگ‌کنگ به اوج رسید. تمام صندلی‌ها پر شد و مسیرهای منتهی به دروازه‌ها مملو از جمعیت بود. هواداران گرداگرد اتوبوس‌های تیم‌ها جمع شدند تا تصاویر و ویدئوهایی از رونالدو، بنزما، ژائو فلیکس، سادیو مانه و دروازه‌بان مارتینز ثبت کنند. به این ترتیب، نیمه‌نهایی النصر و الاتحاد به یک کارناوال جهانی بدل شد که نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد فوتبال عربستان در عرصه بین‌المللی است.

هتل محل اقامت النصر یعنی «ریجِنت» در کنار بندر ویکتوریا، که از لوکس‌ترین هتل‌های شرق آسیاست، به نقطه تمرکز هواداران تبدیل شد. آن‌ها ساعت‌ها مقابل ورودی ایستادند در حالی که پیراهن‌های النصر و شماره رونالدو را به تن داشتند؛ حتی برخی لباس‌های قدیمی او در تیم‌هایی مثل منچستریونایتد را به نمایش گذاشته بودند.

انتهای پیام/