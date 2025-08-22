اعتصاب جنجالی: این گروه خشن اما ستاره

به گزارش ایلنا، اعتصاب یا خودداری از بازی و تمرین، یکی از جنجالی‌ترین روش‌هایی است که برخی از فوتبالیست‌ها برای جدایی از باشگاه‌شان به کار می‌برند. این اقدام گاه به انتقالی پرسود ختم می‌شود و گاهی بازیکن را با جریمه، طرد یا حتی نفرت هواداران مواجه می‌کند. در ادامه نگاهی داریم به ۱۰ مورد از معروف‌ترین این رفتارها در فوتبال اروپا که سر و صدای زیادی به پا کردند.

1. الکساندر ایساک – نیوکاسل (۲۰۲۵)

مهاجم سوئدی، ستاره این تابستان نقل‌وانتقالات، با خودداری از حضور در اردوی آسیایی نیوکاسل و بازی افتتاحیه لیگ برتر، تلاش کرد انتقال به لیورپول را عملی کند. او باشگاه را به خلف وعده متهم کرد اما نیوکاسل تاکنون با جدایی او موافقت نکرده و او در وضعیت بلاتکلیف مانده است.

2. کارلوس توس – منچسترسیتی (۲۰۱۱)

توس در جریان بازی مقابل بایرن مونیخ، طبق ادعای مانچینی از ورود به زمین به عنوان بازیکن تعویضی خودداری کرد. این حرکت موجب تعلیق او و حاشیه‌های گسترده شد. او پس از عذرخواهی، در ادامه فصل برگشت و نقش مهمی در قهرمانی سیتی در لیگ برتر ایفا کرد.

3. پیر فن‌هویدونک – ناتینگهام فارست (۱۹۹۸)

پس از اینکه باشگاه وعده فروش او را نادیده گرفت، فن‌هویدونک از حضور در تمرینات خودداری کرد و به کشورش برگشت. با وجود گل‌های زیاد و صعود تیم به لیگ برتر، اختلافات با مدیریت و مربی تیم، او را به سمت اعتصاب سوق داد.

4. پل اسکولز – منچستریونایتد (۲۰۰۱)

ستاره محبوب یونایتد تنها بار در دوران حرفه‌ای خود، به دلیل ناراحتی از عدم بازی مقابل لیورپول، از سفر با تیم به بازی جام اتحادیه خودداری کرد. او بعدها این تصمیم را «احمقانه» توصیف کرد و با عذرخواهی، به ترکیب بازگشت و سال‌ها در تیم ماند.

5. ویلیام گالاس – چلسی (۲۰۰۶)

انتقال پرحاشیه گالاس به آرسنال با بیانیه‌ای از سوی چلسی همراه شد که ادعا داشت او تهدید کرده در صورت اجبار به بازی، گل به خودی خواهد زد یا اخراج می‌شود! گالاس این اتهامات را رد کرد و گفت فقط قصدش جدایی بوده نه خرابکاری.

6. دیمیتری پایت – وستهام (۲۰۱۷)

پایت پس از رد پیشنهاد مارسی، با قهر و خودداری از بازی، باشگاه را وادار به فروشش کرد. او بعدها در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که «بلد است چطور دردسر درست کند» و این بخشی از سبک مذاکره‌اش است.

7. هری کین – تاتنهام (۲۰۲۱)

کین پس از عدم تحقق وعده خروج در تابستان، با تأخیر در بازگشت به تمرینات سعی کرد باشگاه را مجبور به فروشش به سیتی کند. این روش نتیجه نداد و کین پس از چند هفته به ترکیب برگشت و در توئیتر نوشت که «کاملاً متعهد به تاتنهام» خواهد ماند.

8. ریاض محرز – لسترسیتی (۲۰۱۸)

محرز پس از رد پیشنهاد منچسترسیتی از سوی باشگاه لستر، برای مدتی در تمرینات غیبت کرد و بعدها گفت نیاز به زمان داشته تا فکر کند. باشگاه او را نبخشید اما در نهایت چند ماه بعد، محرز به منچسترسیتی پیوست و رویای خود را محقق کرد.

9. خاویر ماسچرانو – لیورپول (۲۰۱۰)

هافبک آرژانتینی پیش از بازی مقابل منچسترسیتی، حاضر به حضور در میدان نشد تا انتقالش به بارسلونا تسهیل شود. او بعداً گفت باشگاه به وعده‌اش برای فروش عمل نکرده بود و این تنها راه اعتراضش بود.

10. ماتئوس نونز – ولورهمپتون (۲۰۲۳)

هافبک پرتغالی، پس از اینکه باشگاهش با فروشش به توافق نرسید، تمرینات را تحریم کرد. با این حال، مدیر باشگاه گفت که این رفتار نونز تأثیری بر قیمت یا فرایند انتقال نخواهد گذاشت و تنها باعث ناخوشایند شدن جدایی او شد.

