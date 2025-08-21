خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلر پرسپولیسی پیشنهاد تراکتور را رد کرد (عکس)

گلر پرسپولیسی پیشنهاد تراکتور را رد کرد (عکس)
کد خبر : 1676392
لینک کوتاه کپی شد.

احمد گوهری نسبت به پیشنهاد باشگاه تراکتور واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، احمد گوهری که پس از سال موفق در استقلال خوزستان تصمیم گرفت از بین پیشنهاداتش پیکان را انتخاب کند و در شروع فصل جدید برای این تیم به میدان برود، گفته می‌شد در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی شاید راهی تراکتور شود که این اتفاق رخ نداد و در جمع خودروسازان ماند.

این دروازه‌بان که پس از پایان دوران حضورش در پرسپولیس، دوران خوبی در آلومینیوم اراک سپری کرد و در ادامه نیز فصل درخشانی با 11 کلین‌شیت در 27 مسابقه برای استقلال خوزستان داشت، شروع کارش با پیکان نیز موفقیت آمیز بود و توانست در دیدار خارج از خانه برابر ذوب‌آهن گلی دریافت نکند.

گوهری که پیشنهاد تراکتور را در روزهای گذشته داشت و به‌خاطر قراردادش با پیکان نتوانست به جمع سرخ پوشان تبریزی برود و جایگزین علیرضا بیرانوند در روزهای محرومیتش شود، در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «با درود خدمت هواداران پرشور تراکتور و آرزوی موفقیت و سربلندی. از لطف مدیریت محترم و کادر فنی تراکتور که نسبت به بنده نظر لطف داشتند، سپاسگزارم. با توجه به اینکه تحت قرارداد باشگاه پیکان هستم، ترجیح می‌دهم با تمام توان و تلاش حداکثری برای این تیم کار کنم و به اصول اخلاقی پایبند باشم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور