گلر پرسپولیسی پیشنهاد تراکتور را رد کرد (عکس)
احمد گوهری نسبت به پیشنهاد باشگاه تراکتور واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، احمد گوهری که پس از سال موفق در استقلال خوزستان تصمیم گرفت از بین پیشنهاداتش پیکان را انتخاب کند و در شروع فصل جدید برای این تیم به میدان برود، گفته میشد در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی شاید راهی تراکتور شود که این اتفاق رخ نداد و در جمع خودروسازان ماند.
این دروازهبان که پس از پایان دوران حضورش در پرسپولیس، دوران خوبی در آلومینیوم اراک سپری کرد و در ادامه نیز فصل درخشانی با 11 کلینشیت در 27 مسابقه برای استقلال خوزستان داشت، شروع کارش با پیکان نیز موفقیت آمیز بود و توانست در دیدار خارج از خانه برابر ذوبآهن گلی دریافت نکند.
گوهری که پیشنهاد تراکتور را در روزهای گذشته داشت و بهخاطر قراردادش با پیکان نتوانست به جمع سرخ پوشان تبریزی برود و جایگزین علیرضا بیرانوند در روزهای محرومیتش شود، در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «با درود خدمت هواداران پرشور تراکتور و آرزوی موفقیت و سربلندی. از لطف مدیریت محترم و کادر فنی تراکتور که نسبت به بنده نظر لطف داشتند، سپاسگزارم. با توجه به اینکه تحت قرارداد باشگاه پیکان هستم، ترجیح میدهم با تمام توان و تلاش حداکثری برای این تیم کار کنم و به اصول اخلاقی پایبند باشم.»