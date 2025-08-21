گلر پرسپولیسی پیشنهاد تراکتور را رد کرد (عکس)

به گزارش ایلنا، احمد گوهری که پس از سال موفق در استقلال خوزستان تصمیم گرفت از بین پیشنهاداتش پیکان را انتخاب کند و در شروع فصل جدید برای این تیم به میدان برود، گفته می‌شد در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی شاید راهی تراکتور شود که این اتفاق رخ نداد و در جمع خودروسازان ماند.

این دروازه‌بان که پس از پایان دوران حضورش در پرسپولیس، دوران خوبی در آلومینیوم اراک سپری کرد و در ادامه نیز فصل درخشانی با 11 کلین‌شیت در 27 مسابقه برای استقلال خوزستان داشت، شروع کارش با پیکان نیز موفقیت آمیز بود و توانست در دیدار خارج از خانه برابر ذوب‌آهن گلی دریافت نکند.

گوهری که پیشنهاد تراکتور را در روزهای گذشته داشت و به‌خاطر قراردادش با پیکان نتوانست به جمع سرخ پوشان تبریزی برود و جایگزین علیرضا بیرانوند در روزهای محرومیتش شود، در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «با درود خدمت هواداران پرشور تراکتور و آرزوی موفقیت و سربلندی. از لطف مدیریت محترم و کادر فنی تراکتور که نسبت به بنده نظر لطف داشتند، سپاسگزارم. با توجه به اینکه تحت قرارداد باشگاه پیکان هستم، ترجیح می‌دهم با تمام توان و تلاش حداکثری برای این تیم کار کنم و به اصول اخلاقی پایبند باشم.»

