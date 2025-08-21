خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
رسمی: تراکتور جانشین بیرانوند را جذب کرد

رسمی: تراکتور جانشین بیرانوند را جذب کرد
سرخپوشان تبریزی در آخرین ساعات نقل‌وانتقالات موفق به جذب گلر خارجی شدند.

به گزارش ایلنا، سرانجام انتظارها در تبریز به پایان رسید و باشگاه تراکتور در واپسین روز نقل‌وانتقالات تابستانی دروازه‌بان موردنظر خود را به خدمت گرفت. این انتقال پس از هفته‌ها مذاکره و بررسی گزینه‌های متعدد نهایی شد و مدیرعامل باشگاه، سعید مظفری‌زاده، با انتشار استوری در صفحه شخصی‌اش خبر از قطعی شدن این خرید داد.

تراکتور در طول تابستان با چندین گزینه خارجی مذاکره کرده بود تا جای خالی علیرضا بیرانوند را پر کند، اما توافق نهایی تا روز پایانی نقل‌وانتقالات به تعویق افتاد. حالا با امضای قرارداد رسمی، سرخپوشان تبریزی توانستند مهم‌ترین دغدغه خود در خط دروازه را برطرف کنند و آخرین خرید تابستانی خود را معرفی کنند.

با جذب این گلر، تعداد بازیکنان خارجی تراکتور به عدد هفت رسید. پیش از این، ایگور پوستونسکی، تیبور هلیلوویچ، دوماگوی دروژدک و تومیسلاو اشتراکالی از کرواسی، اودیل خامروبکف از ازبکستان و الکساندر سدلار از صربستان پیراهن تراکتور را بر تن کرده بودند. مدیران باشگاه همچنین تأکید دارند ریکاردو آلوز نیز همچنان بازیکن این تیم محسوب می‌شود.

به این ترتیب، تراکتور با ترکیبی پرستاره و متنوع از بازیکنان خارجی وارد ادامه لیگ بیست‌وپنجم خواهد شد و حالا هواداران این تیم امیدوارند حضور دروازه‌بان تازه‌وارد بتواند نقطه‌ضعف هفته‌های ابتدایی را پوشش دهد.

 

