پلی آف لیگ قهرمانان اروپا
گام بزرگ بوده برای صعود/ مورینیو امیدوار به برگشت
پلی آف دور رفت لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در دور رفت پلیآف مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا در مسیر قهرمانان، سه مسابقه برگزار شد که بودوگلیمت نروژ با درهم کوبیدن حریف اتریشی، صعودش به لیگ قهرمانان اروپا را تقریبا قطعی کرد و سلتیک اسکاتلند نتوانست در سلتیک پارک به نتیجهای بهتر از تساوی مقابل غیرت قزاقستان دست یابد. نتایج بازیهای مسیر قهرمانان دور رفت پلیآف مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:
در مسیر لیگ که متشکل از تیمهای غیر قهرمان مراحل مقدماتی است، در تک بازی حساس امشب تیمهای فنرباحچه ترکیه و بنفیکای پرتغال در استانبول به مصاف هم رفتند. با وجود اخراج دقیقه 60 فلورنتینو لوئیس، هافبک بنفیکا، تیم تحت هدایت ژوزه مورینیو نتوانست خطرهای چندانی روی دروازهی تیم پرتغالی ایجاد کند و این جدال با تساوی بدون گل خاتمه یافت. البته آناتولی تروبین، دروازهبان بنفیکا هم خوششانس بود که گل یوسف النصیری روی مهار ناقص او در شرایط آفساید وارد دروازهاش شد.
نتایج کامل مسابقات امشب به شرح زیر است:
سلتیک صفر - غیرت صفر
بازل یک - کپنهاگن یک
بوده 5 - اشتورم گراتس صفر
فنرباغچه صفر - بنفیکا صفر
بازیهای دور برگشت پلیآف مقدماتی، سهشنبه و چهارشنبه هفتهی آینده برگزار خواهند شد.