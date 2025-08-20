پایان زبیر در استقلال/ یک جدایی تلخ

به گزارش ایلنا، زبیر نیک‌نفس، هافبک مطرح فصول اخیر استقلال، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، از پایان همکاری‌اش با آبی‌های پایتخت خبر داد. این در حالی است که وی در اواخر تیرماه امسال اعلام کرده بود قراردادش با استقلال از نوع "۱+۱" است و در صورت رسیدن تعداد بازی‌هایش به حد نصاب مشخص، به طور قانونی برای سال آینده نیز بازیکن این تیم محسوب می‌شود. با این وجود، به گفته او، وضعیتش از سوی باشگاه تعیین تکلیف نشده بود و حتی پس از حضور در جلسه‌ای با مدیران باشگاه، نتیجه مشخصی حاصل نشد.

نیک‌نفس پیام خود را اینطور آغاز کرد: «خدا را بسیار شاکرم که به من این شانس را داد ۴ سال پیراهن استقلال کبیر را به تن کنم.»

او با لحنی صمیمی و خودمانی برای هواداران استقلال، برخی اتفاقات پیرامونش را "ناجوانمردانه" توصیف کرد و افزود:

«با وجود تمام دلخوری ها و دلشکستگی هایی که دارم، به خاطر هواداران میلیونی استقلال که با نتایج این تیم نفس می کشند، ترجیح میدم در مورد اتفاقات ناجوانمردانه ای که این مدت سرم اومد، در این مقطع سکوت کنم تا حاشیه ای متوجه تیم نشه.»

این بازیکن حتی اتهامات مربوط به باندبازی در تیم را نیز رد کرد و شفاف‌سازی کرد:

«بهتون اطمینان میدم در تمام این سالها، حتی روزهای بدَم، برای موفقیت تیم تمام تلاشمو کردم، هیچی کم نذاشتم. برخلافِ رویه ی معمولِ این روزها، جزو هیچ دسته و باندی نبودم، ریالی به صفحات مجازی و سایت های پولی باج ندادم، هیچ لیدری رو شام و نهار ندادم، شوآف و رابطه بازی نکردم، و با سربلندی و عزت اومدم، جنگیدم و رفتم.»

نیک‌نفس در ادامه تاکید کرد که او و هم‌تیمی‌هایش شایسته احترام و قدرشناسی بیشتری بوده‌اند:

«من و بازیکنانی که در این چند سال در خدمت تیم بودیم مستحق احترام و قدرشناسی بیشتری بودیم. در این ۴ سال، با وجود تمام کم و کاستی های عجیب و غریب و بی ثباتی ها و تغییرات متعددی که بود، تونستیم ۳ جام به ویترین افتخارات باشگاه اضافه کنیم. هر سال سهمیه آسیا بگیریم، و اگه دو فصل پیش اون ناحقی صورت نمی‌گرفت، الان ۲ قهرمانی لیگ، یک قهرمانی جام حذفی و یک سوپرکاپ کسب کرده بودیم. این عملکرد در ۴ سال، برای تیمی که در ۱۰ سالِ قبلش فقط یک جام حذفی گرفته بود، شایسته توجه و قدردانی بیشتری بود. اما متاسفانه فضای مسمومِ مجازی و رسانه ای، طوری به افکار عمومی جهت داد که ما بازیکنان رو نسل ضعیف و ناموفقی به جامعه هواداری معرفی کنه.»

او همچنین به اتحاد و همدلی گذشته تیم اشاره کرد و نگرانی خود را از کمرنگ شدن آن ابراز داشت:

«تمام این عناوین، با همدلی و اتحاد به دست اومد، تیمی که دوست و پشتیبان هم بودیم و بدون ادعا و در سکوت، نه در فضای مجازی و رسانه، برای هم میجنگیدیم. اما متاسفانه میبینم که این خصوصیات داره روز به روز کمرنگ تر میشه و جاش رو به منفعت طلبی و خودخواهی و ارتباطات فاسد میده.»

در پایان، نیک‌نفس با تاکید بر شرایط قانونی قراردادش، از پیگیری پرونده خود خبر داد:

«از اونجایی که طبق قرارداد، هنوز بازیکن استقلال هستم، و هیچ تلاشی هم صورت نگرفت برای جلب رضایتم، و با توجه به ضربه ی حرفه ای، حیثیتی و اخلاقی که به من در این مدت وارد شد، از هواداران عزیز اجازه میخوام مسیر حقوقی این پرونده رو تا اخر پیگیری کنم. با آرزوی بهترین ها برای استقلال بزرگ

انتهای پیام/