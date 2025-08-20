رسمی: سردار دورسون از پرسپولیس جدا شد
سردار دورسون، مهاجم ترکیهای، سرانجام پس از مذاکرات طولانی و دریافت بخشی از مطالبات خود، قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد.
به گزارش ایلنا، سردار دورسون، مهاجم ترکتبار پرسپولیس که در نقلوانتقالات زمستانی با نظر مستقیم اسماعیل کارتال به جمع سرخپوشان پیوسته بود، امروز با حضور در ساختمان باشگاه، رسماً به همکاریاش با این تیم پایان داد. طبق اعلام باشگاه، این جدایی با توافق دو طرف و از طریق اقاله قرارداد انجام شده است.
باشگاه پرسپولیس در بیانیه رسمی خود نوشت: «با نظر کادر فنی و با توجه به مذاکرات انجامشده، باشگاه پرسپولیس و سردار دورسون به توافق نهایی رسیدند تا با اقاله قرارداد به همکاری خود پایان دهند. با انجام این روند، نام دورسون از فهرست بازیکنان تیم خارج خواهد شد.»
دورسون که در نیمفصل گذشته عملکرد قابلقبولی داشت و موفق شد پنج گل برای پرسپولیس به ثمر برساند، در پیشفصل نیز در تمرینات حضور داشت اما در نهایت بر سر تمدید قرارداد با مسئولان تیم به توافق نرسید. او خواهان عقد قراردادی دو ساله و دریافت دستمزد بیشتر بود که این درخواست با مخالفت وحید هاشمیان مواجه شد و در نهایت زمینه جداییاش را فراهم کرد.
نکته قابل توجه اینکه باشگاه پرسپولیس در ابتدا تمایل داشت با دریافت مبلغ رضایتنامه او را واگذار کند اما با عدم دریافت پیشنهاد رسمی، در نهایت حاضر شد حدود ۳۰۰ هزار دلار به مهاجم سابق فنرباغچه پرداخت کند تا رضایت او برای فسخ قرارداد جلب شود.
سردار دورسون پس از دریافت حدود ۳۵ درصد از مبلغ فصل آینده، پرسپولیس را ترک کرد و طبق اعلام منابع نزدیک به این بازیکن، او در حال مذاکره با دو باشگاه از سوپرلیگ ترکیه است. گفته میشود فاتیح کاراگومروک، تیم سابق دورسون، یکی از گزینههای جدی برای بازگشت این بازیکن محسوب میشود.