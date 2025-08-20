به گزارش ایلنا، در رقابت‌های گلف BMW Championship که در ایالات متحده برگزار شد، صحنه‌ای عجیب و نادر از دل رقابت‌ها بیرون آمد که باعث شگفتی تماشاگران و داوران شد.

تامی فلیت‌وود، گلف‌باز مطرح بریتانیایی، با یک ضربه دقیق توپ را به نزدیکی سوراخ رساند، اما توپ چند میلی‌متر مانده به هدف متوقف شد و برای چند ثانیه در همان حالت باقی ماند.

در حالیکه به نظر می‌رسید توپ دیگر تکان نخواهد خورد، ناگهان لحظه‌ای غیرقابل پیش‌بینی رقم خورد. دوربین‌های تلویزیونی ویدیویی را ثبت کردند که نشان می‌داد یک مگس در لحظه‌ای خاص از بالای توپ عبور کرده و به نظر می‌رسد این حرکت حشره، به طرز عجیبی باعث افتادن توپ به داخل سوراخ شده است.

هرچند داوران این حرکت را کاملاً قانونی و بخشی از اتفاقات طبیعی بازی اعلام کردند، بسیاری از کارشناسان و هواداران این لحظه را یکی از شگفت‌انگیزترین اتفاقات دنیای گلف در سال‌های اخیر دانسته‌اند. برخی کاربران در فضای مجازی با طنز نوشتند: «مگسِ سال را پیدا کردیم!» یا «این حشره باید در جشن قهرمانی شرکت کند!»

با این اتفاق، فلیت‌وود امتیاز حیاتی خود را کسب کرد و مسیرش برای دستیابی به جایزه بزرگ تورنمنت هموار شد؛ لحظه‌ای که بار دیگر نشان داد در دنیای ورزش، گاهی جزئی‌ترین اتفاقات می‌توانند سرنوشت‌ساز شوند.

ویدیوی این صحنه را مشاهده می‌کنید:

انتهای پیام/