اگر منچستریونایتد دوناروما را جذب نکند، دیوانه است!

به گزارش ایلنا، وین رونی در جدیدترین قسمت پادکست خود در بی‌بی‌سی با انتقاد از وضعیت دروازه‌ تیم منچستریونایتد، پیشنهاد داد این باشگاه باید هرچه سریع‌تر برای جذب جانلوئیجی دوناروما وارد عمل شود. گلر ملی‌پوش ایتالیایی پس از نیمکت‌نشینی در پاری‌سن‌ژرمن خواهان جدایی از این تیم است و رونی معتقد است که این فرصتی طلایی برای یونایتد است تا یکی از بهترین گلرهای حال حاضر دنیا را به خدمت بگیرد.

او گفت: «در حال حاضر بحث دروازه‌بان یکی از سوالات مهم در ذهن همه هواداران یونایتد است. اگر دوناروما در دسترس باشد، باید برایش اقدام کرد. این واضح است که ما در این پست مشکل داریم.»

اشتباه فاحش آلتای بایندیر در بازی اول فصل مقابل آرسنال و تداوم تردیدها درباره آندره اونانا، باعث شده رونی وضعیت فعلی را با روزهای نه‌چندان مطمئن در گذشته مقایسه کند: «وقتی در یونایتد روی کارول و تیم هاوارد را داشتیم، مدافعان اعتماد کامل به پشت سرشان نداشتند. اما از لحظه‌ای که ادوین فن‌درسار آمد، همه چیز آرام شد. حضور یک دروازه‌بان مطمئن روی عملکرد کل تیم تأثیر دارد. بازیکنان به اعتماد نیاز دارند و این چیزی نیست که من در دروازه‌بان‌های فعلی ببینم. دوناروما فقط ۲۶ سال دارد و یکی از بهترین‌های دنیاست. اگر یونایتد برای خریدش اقدام نکند، واقعاً دیوانگی است.»

او همچنین خواستار جذب یک هافبک جدید نیز شد و تأکید کرد که تیم برای رقابت در فصل پیش‌رو، حداقل به دو خرید دیگر نیاز دارد. با اینکه نام‌هایی مانند کارلوس بالبا (برایتون) و آدام وارتون (کریستال پالاس) مطرح شده، اما هزینه بالای این انتقال‌ها ممکن است مانع تصمیم‌گیری شود.

در پایان، رونی به تصمیمات مدیران یونایتد هم اشاره کرد و گفت: «ما نمی‌دانیم وضعیت مالی و سقف هزینه باشگاه (PSR) چگونه است، اما اگر بتوانند تا پایان پنجره نقل‌وانتقالات یک هافبک و یک دروازه‌بان بگیرند، شرایط بهتری خواهند داشت.»

