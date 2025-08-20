توماس مولر:
اولیسه میتواند مثل ریبری رهبر بایرن مونیخ شود
توماس مولر، اسطوره بایرن، مایکل اولیسه را رهبر نسل بعدی این تیم دانست و او را با فرانک ریبری مقایسه کرد.
به گزارش ایلنا، توماس مولر در گفتوگو با نشریه «اشپورت بیلد» از درخشش مایکل اولیسه در فصل نخست حضورش در بایرن مونیخ تمجید کرد و او را «ستاره مطلق» تیم خواند. ستاره سابق بایرن که حالا در لیگ امالاس برای ونکوور وایتکپس بازی میکند، باور دارد اولیسه بدون نیاز به فریاد کشیدن میتواند به یک رهبر در تیم برای بایرن بدل شود، درست مانند فرانک ریبری در دوران اوجش.
مولر گفت:«او بازیکنی است که به وضوح این پیام را میدهد: "توپ را به من بده، خودم حلش میکنم." این همانطوری است که میتوان بدون سر و صدا تیم را رهبری کرد و درست به فرانک ریبری شبیه است.»
اولیسه که تابستان گذشته با قراردادی ۵ ساله و به ارزش ۶۰ میلیون یورو از کریستال پالاس به بایرن پیوست، در اولین فصلش در آلمان فراتر از انتظار ظاهر شد: ۱۷ گل، ۱۷ پاس گل و قهرمانی در بوندسلیگا بهعنوان اولین جام دوران حرفهایاش.
مولر همچنین تأکید کرد که بایرن بعد از جدایی او از لحاظ رهبری درون تیمی دچار ضعف نخواهد شد و از الکساندر پاولوویچ و یوسیپ استانیشیچ به عنوان الگوهایی یاد کرد که «کاملاً روح بایرن را در خود دارند.»
بایرن که بهتازگی در سوپرجام آلمان اشتوتگارت را شکست داده، روز ۲۲ اوت در اولین بازی فصل جدید بوندسلیگا به مصاف لایپزیگ میرود و هواداران چشمانتظارند تا ببینند آیا اولیسه ۲۳ ساله میتواند با تداوم درخشش، انتظارات مولر را برآورده کند یا نه.