صلاح: باورنکردنی است که در ۳۳ سالگی تاریخسازی میکنم
محمد صلاح پس از دریافت سومین جایزه بازیکن سال PFA، از دوران سخت در چلسی، مسیرش از مصر تا لیورپول و ثبت رکوردی بیسابقه در ۳۳ سالگی گفت.
به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، در مراسم اهدای جوایز اتحادیه فوتبالیستهای حرفهای انگلیس (PFA) برای سومینبار بهعنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد و در یک سخنرانی احساسی، به مسیری که طی کرده پرداخت: «یادم هست ۱۰ سال پیش در چلسی موفق نبودم. وقتی جایی نمیدرخشی، همیشه در ذهنت میماند. اما من از مصر آمدم، به بالاترین سطح رسیدم و حالا تاریخسازی میکنم.»
صلاح که فصل درخشانی را پشت سر گذاشت، در ۵۲ مسابقه ۳۴ گل زد و ۲۳ پاس گل داد و نقش پررنگی در قهرمانی بیستم لیورپول در لیگ برتر داشت. او با این افتخار، تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ شد که سه بار جایزه بازیکن سال PFA را دریافت کرده است.
او همچنین گفت:«در ۳۳ سالگی رسیدن به این نقطه واقعاً باورنکردنی است. فکر میکنم این بهترین فصل دوران فوتبالی من بود؛ هم از نظر تیمی و هم فردی.»
صلاح که جایزهاش را از ایان راش، اسطوره باشگاه لیورپول دریافت کرد، در تیم منتخب فصل نیز در کنار همتیمیهایش فندایک، مکآلیستر و گراونبرخ قرار گرفت. او حالا با انگیزهای تازه، به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی در فصل جدید است.