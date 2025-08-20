مقصد احتمالی عیسی مشخص شد
آلکثیر و استقلال به پایان راه رسیدند
مهاجم سابق پرسپولیس سرانجام از جمع آبیها جدا شد.
به گزارش ایلنا، سرانجام ماجرای پرحاشیه عیسی آلکثیر در استقلال با فسخ قرارداد این بازیکن به پایان رسید. در حالی که استقلال در اقدامی غیرمنتظره او را به خدمت گرفته بود، اعتراض شدید هواداران باعث شد باشگاه از تصمیم اولیه خود عقبنشینی کند.
قرارداد آلکثیر با استقلال به درخواست ریکاردو ساپینتو امضا شد و او عملاً بازیکن آبیها محسوب میشد، اما حساسیت هواداران نسبت به سابقه حضورش در پرسپولیس و گلزنی در شهرآوردها فضای باشگاه را ملتهب کرد. همین فشارها موجب شد استقلالیها از رونمایی رسمی او صرفنظر کرده و مذاکرات برای فسخ قرارداد را آغاز کنند.
در نهایت در آخرین روز نقلوانتقالات تابستانی، توافق دو طرف برای جدایی انجام شد تا یکی از عجیبترین پروندههای نقلوانتقالی سالهای اخیر بسته شود. جزئیات مالی فسخ هنوز اعلام نشده اما قرارداد امضاشده میان آلکثیر و استقلال عملاً لغو شد.
پس از این جدایی، شایعاتی درباره مقصد بعدی این مهاجم شکل گرفت. منابع نزدیک به بازیکن از علاقه دو باشگاه ملوان بندرانزلی و خیبر خرمآباد خبر دادهاند و یکی از این دو تیم احتمال بیشتری برای عقد قرارداد با آلکثیر دارد. به این ترتیب او که انتقالش به استقلال نافرجام ماند، بهزودی پیراهن تیم پرطرفدار دیگری را بر تن خواهد کرد.