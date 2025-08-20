خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب دو تیم القادسیه و الاهلی

ترکیب دو تیم القادسیه و الاهلی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات مرحله نیمه نهایی از رقابت های سوپرکاپ عربستان از ساعت  15:30 امروز تیم های القادسیه و الاهلی  با هم مصاف می دهند.

ترکیب القادسیه برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

کاستیلز، جهاد، ناچو، گاستون، بونسو باح، الثانی، علی هزازی،  ناهیتان، کامرون، کوینونس و رتگی

ترکیب الاهلی برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

ادوارد مندی، عبدالرحمن، دمیرال، ایبانز، دامس، فرانک کسیه، انزو میلوت، ریاض محرز، فراس البریکان، گالنو و ایوان تونی

