سوپرکاپ عربستان
اعلام ترکیب دو تیم القادسیه و الاهلی
ترکیب دو تیم القادسیه و الاهلی مشخص شد.
به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات مرحله نیمه نهایی از رقابت های سوپرکاپ عربستان از ساعت 15:30 امروز تیم های القادسیه و الاهلی با هم مصاف می دهند.
ترکیب القادسیه برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
کاستیلز، جهاد، ناچو، گاستون، بونسو باح، الثانی، علی هزازی، ناهیتان، کامرون، کوینونس و رتگی
ترکیب الاهلی برای این مسابقه را مشاهده می کنید:
ادوارد مندی، عبدالرحمن، دمیرال، ایبانز، دامس، فرانک کسیه، انزو میلوت، ریاض محرز، فراس البریکان، گالنو و ایوان تونی