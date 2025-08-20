خبرگزاری کار ایران
​مانع بزرگ برای شزنی: بارسلونا هنوز اجازه ثبت قرارداد ندارد

وویچک شزنی، دروازه‌بان باتجربه لهستانی، فعلاً از حضور در ترکیب بارسلونا محروم است تا خروجی‌های باشگاه نهایی شود.

به گزارش ایلنا، بارسلونا هنوز نتوانسته قرارداد وویچک شزنی را به‌صورت رسمی در لالیگا ثبت کند. طبق گزارش موندو دپورتیوو، این دروازه‌بان که قرارداد جدیدی با بارسا تا سال ۲۰۲۷ امضا کرده، به دلیل محدودیت‌های فرپلی مالی لالیگا از بازی هفته دوم برابر لوانته محروم خواهد بود و احتمالاً اولین حضور او در ترکیب تیم به هفته سوم موکول می‌شود.

در حال حاضر اولویت باشگاه، ثبت نام جرارد مارتین در فهرست لالیگا است، چرا که پس از جدایی اوریول رومئو، جای خالی لازم برای حضور مارتین در ترکیب برابر لوانته فراهم شده است.

بارسلونا تابستان شلوغی در بازار نقل و انتقالات داشته و جذب خوان گارسیا و مارکوس رشفورد باعث شده فرآیند ثبت نام‌ها پیچیده‌تر شود. هانسی فلیک، سرمربی آلمانی بارسا نیز از کندی این روند ابراز نارضایتی کرده و خواهان در دسترس بودن تمام بازیکنان برای مسابقات رسمی شده است.

شزنی ۳۵ ساله پس از نیم‌فصل موفقی که پیش‌تر در نوکمپ سپری کرد، دوباره به بارسا بازگشت و انتظار می‌رود برای جایگاه دروازه‌بان اول رقابت کند، اما تا پیش از خروج احتمالی اینیاکی پنیا و هکتور فورت، امکان ثبت قرارداد او وجود ندارد. پنزا در آستانه تمدید قرارداد و خروج قرضی قرار دارد، در حالی که فورت پیشنهاداتی از جمله از استون ویلا دارد.

در شرایط فعلی، بارسا تمرکز خود را بر فروش یا خروج قرضی پنزا و فورت گذاشته تا فضا برای ثبت رسمی قرارداد شزنی و بردغجی فراهم شود. پیش بینی می‌شود نخستین بازی رسمی شزنی برای بارسا، برابر رایو وایه‌کانو در هفته سوم لالیگا باشد.

