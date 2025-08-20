خبرگزاری کار ایران
آسانی در راه تهران؛ ITC صادر شد
یاسر آسانی پس از جدایی از باشگاه گوانگجو کره جنوبی، مجوز بازی خود را برای استقلال دریافت کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال اعلام کرد با پایان مذاکرات میان مدیران این باشگاه و تیم گوانگجو، مجوز بین‌المللی بازی (ITC) برای یاسر آسانی صادر شده و این بازیکن آماده حضور در ترکیب استقلال است.

آسانی که سابقه حضور در لیگ‌های اروپا و آسیا را دارد، به‌زودی وارد تهران می‌شود و به تمرینات آبی‌پوشان ملحق خواهد شد. در صورت صلاحدید کادرفنی، او می‌تواند در دیدار هفته دوم لیگ برتر برابر ذوب‌آهن برای استقلال به میدان برود.

