آسانی در راه تهران؛ ITC صادر شد

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال اعلام کرد با پایان مذاکرات میان مدیران این باشگاه و تیم گوانگجو، مجوز بین‌المللی بازی (ITC) برای یاسر آسانی صادر شده و این بازیکن آماده حضور در ترکیب استقلال است.

آسانی که سابقه حضور در لیگ‌های اروپا و آسیا را دارد، به‌زودی وارد تهران می‌شود و به تمرینات آبی‌پوشان ملحق خواهد شد. در صورت صلاحدید کادرفنی، او می‌تواند در دیدار هفته دوم لیگ برتر برابر ذوب‌آهن برای استقلال به میدان برود.

انتهای پیام/