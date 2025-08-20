انتقاد جنجالی از حلقه نامزدی کریستیانو رونالدو برای جورجینا

به گزارش ایلنا به نقل از کوریره دلو اسپورت، خوانا گارسیا سانچز، متخصص مشهور جواهرات در اسپانیا، با بررسی تصویری که هفته گذشته جورجینا رودریگز در اینستاگرام منتشر کرد و در آن حلقه بزرگی در دست داشت، این جواهر را فاقد ویژگی‌های یک حلقه نامزدی واقعی دانست! جورجینا با انتشار این تصویر نوشته بود: «بله. در این زندگی و تمام زندگی‌هایم.»

سانچز با نگاهی انتقادی گفت:«این حلقه نه از نظر اندازه و نه طراحی، در دسته حلقه‌های نامزدی قرار نمی‌گیرد. این سنگ حدود ۴۰ قیراط وزن دارد و به‌جای انگشتر، بیشتر برای گردنبند مناسب است. نه‌تنها سنگ بزرگ و سنگین است، بلکه حرکت انگشت را نیز محدود می‌کند.»

او در ادامه افزود: «چنین حلقه‌هایی بیشتر برای مناسبت‌های خاص و مجالس رسمی طراحی می‌شوند. آن‌ها درخشان و بزرگ‌اند تا جلب توجه کنند، نه اینکه نماد تعهد عاشقانه روزمره باشند. حلقه‌ نامزدی باید از طلای سفید یا زرد باشد، سبک، راحت و قابل استفاده روزانه. چون قرار است همیشه در دست باشد و نماد عشق و وفاداری باشد.»

انتقاد این کارشناس در حالی مطرح شده که هنوز تاریخ رسمی ازدواج رونالدو و جورجینا مشخص نیست. این زوج از سال ۲۰۱۶ با یکدیگر وارد رابطه شدند و صاحب سه فرزند مشترک هستند. در عین حال، رونالدو اکنون در تدارک حضور در فینال سوپرجام عربستان است؛ جایی که تیمش النصر باید به مصاف یکی از دو تیم القادسیه یا الاهلی برود.

