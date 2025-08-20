رسمی: مربی سرشناس آلمانی به کادرفنی پرسپولیس اضافه شد

به گزارش ایلنا، پرسپولیس پس از هفته‌ای پرحاشیه و بحث‌های فراوان درباره تعادل اسکواد، نخستین تغییر ساختاری خود را در جهت تقویت کادرفنی انجام داد. مایکل اوینینگ، مربی شناخته‌شده آلمانی، با نظر مستقیم وحید هاشمیان وارد گروه کادرفنی سرخ‌ها شد تا بار فنی و اجرایی تمرینات بین اعضای نیمکت تقسیم شود و فرآیند تصمیم‌گیری تخصصی‌تر پیش برود.

اوینینگ در کارنامه‌اش تجربه کار در سطوح مختلف فوتبال اروپا را دارد؛ از هامبورگ در بوندس‌لیگا تا مقاطع کاری در بوخوم و نورنبرگ، همچنین حضور در فوتبال مجارستان با واساش و همچنین تجربه مربیگری در یونان با سالونیکا. ترکیب این تجربه‌ها، او را به گزینه‌ای مناسب برای بالابردن کیفیت جزئیات تمرین، سازماندهی فازهای بدون توپ و مدیریت ریزکارهای مسابقه تبدیل کرده است.

این انتخاب همسو با رویکردی است که هاشمیان اخیراً در نشست خبری ترسیم کرد؛ سرمربی پرسپولیس گفته بود «برای تقسیم کار، احتمال اضافه شدن یک مربی دیگر وجود دارد» و تأکید کرده بود جذب همه نفرات (بازیکن یا مربی) با وسواس و مستقیماً با نظر او انجام می‌شود.

حالا با ورود اوینینگ، چرخه طراحی و اجرا در تمرین‌ها می‌تواند مهندسی‌تری شود؛ از تدوین برنامه‌های بدنی تاکتیکی تا کار روی ارنج و ترکیب تیم. هواداران پرسپولیس منتظر دیدن تاثیر حضور این مربی آلمانی در جمع کادرفنی هاشمیان هستند.

