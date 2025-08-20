به گزارش ایلنا به نقل از اسپورت‌بیلد، داستان تلاش ناکام بایرن‌مونیخ برای به خدمت گرفتن نیک ولتماده، مهاجم ۲۲ ساله اشتوتگارت، با جزئیاتی پرتنش و پرده‌برداری از مذاکرات پشت‌پرده همراه بوده است. طبق این گزارش، اولین تماس از سوی مکس ایبرل، مدیر ورزشی بایرن، در اواسط ژوئن و بدون اطلاع اشتوتگارت برقرار شد. در این مرحله، ولتماده و مدیربرنامه‌اش دنی باخمان به‌وضوح تمایل خود را برای انتقال به آلیانز آرنا نشان دادند.

در ادامه، تماس ویدیویی مهمی میان ولتماده و ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، برقرار شد؛ گفت‌وگویی که نقش کلیدی در تقویت علاقه این بازیکن به بایرن داشت. پیشنهاد تمدید قرارداد از سوی اشتوتگارت که در همین مقطع ارائه شد، رضایت ولتماده را جلب نکرد و میل او به جدایی را بیشتر کرد.

در حالیکه مذاکرات پنهانی ادامه داشت، تنها پس از انتشار گزارش رسانه‌ای درباره توافق احتمالی بازیکن با بایرن، مدیران اشتوتگارت از ماجرا باخبر شدند و نسبت به رفتار ایبرل اعتراض کردند. همین امر باعث شد نقش او در روند مذاکره کمرنگ شود و یان کریستین درسن، مدیرعامل بایرن، سکان مذاکرات را به دست بگیرد.

بر اساس این گزارش، ولتماده تا پایان ژوئن پیشنهادات چلسی و ناپولی را رد کرده بود و تنها به انتقال به بایرن فکر می‌کرد. اما نخستین پیشنهاد رسمی بایرن با رقم ۴۰ میلیون یورو + ۵ میلیون پاداش، در تاریخ ۱۰ جولای از سوی اشتوتگارت بی‌درنگ رد شد.

پاسخ قاطعانه باشگاه اشتوتگارت نیز از طریق ایمیل منتشر شد:«اختلاف میان پیشنهاد شما و انتظارات ما به‌قدری زیاد است که احتمال رسیدن به توافق را کاملاً غیرواقعی می‌دانیم... لطفاً از ادامه مذاکرات خودداری فرمایید.»

با این‌حال، بایرن کوتاه نیامد و در ۱۵ جولای، پیشنهاد دوم خود را با رقم ۵۰ میلیون یورو + ۵ میلیون پاداش و بند ۱۰ درصد از فروش بعدی ارائه کرد. اما این پیشنهاد نیز مردود اعلام شد؛ اشتوتگارت اعلام کرد که حاضر نیست برای پیشنهادی کمتر از ۶۵ میلیون یورو پای میز مذاکره بنشیند.

در ادامه، پس از آنکه باشگاه آلمانی از موضع خود عقب‌نشینی نکرد، دنی باخمان، مدیر برنامه ولتماده، در اوایل اوت مذاکرات را از سر گرفت و این بار حتی حاضر شد از حق‌الزحمه ۱۰ درصدی خود صرف‌نظر کند. بایرن هم پیشنهادش را به ۵۵ میلیون یورو افزایش داد، اما باز هم فاصله تا رقم درخواستی باقی ماند.

تماس پایانی میان دو طرف در تاریخ ۱۳ اوت برگزار شد؛ تماس ۲۰ دقیقه‌ای که نتیجه‌ای نداشت. نهایتاً، پس از دیدار سوپرجام آلمان در تاریخ ۱۶ اوت، مدیرعامل اشتوتگارت در مصاحبه‌ای با اسکای آب پاکی را روی دست بایرن ریخت:«این پرونده بسته شد. تمام شد و رفت.»

