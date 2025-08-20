بدشانسی جدید لخ پوزنان: همتیمی قلی زاده مصدوم شد
ستاره ایرانی در میان فهرست پرتعداد مصدومان لخ پوزنان قرار دارد و غیبتش یکی از معماهای بزرگ نیلس فردریکسن است.
به گزارش ایلنا، تیم لخ پوزنان لهستان روزهای سختی را پشت سر میگذارد. در آستانه دیدار حساس مقابل خنک در مرحله پلیآف لیگ اروپا، این تیم نهتنها با کمبود بازیکن روبهرو شده، بلکه باید بدون جانشین تخصصی در پست دفاع راست نیز وارد زمین شود؛ چراکه ژوئل پریرا، مدافع پرتغالی تیم، پس از مصدومیت برابر کرونا کیلچه، حداقل دو هفته از میادین دور خواهد بود.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که فهرست مصدومان لخ به طرز نگرانکنندهای طولانی شده است. علاوه بر پریرا، بازیکنانی چون رادوسلاو مورافسکی، الکس داگلاس، پاتریک ولمارک، دنیل هوکانس، روبرت گومنی و علی قلیزاده همگی درگیر مصدومیت هستند و شانس کمی برای همراهی تیم در این بازی مهم دارند.
غیبت قلیزاده در شرایطی ادامه دارد که هواداران لخ امید زیادی به درخشش او پس از بازگشت از مصدومیتهای پیاپی داشتند. ستاره ایرانی که با سابقه حضور در تیم ملی ایران به لهستان آمد، هنوز نتوانسته در قامت یک بازیکن کلیدی در سیستم فردریکسن جا بیفتد و حالا در میانه بحران مصدومان، نبود او بیشتر از همیشه به چشم میآید.
با این وضعیت، نیلس فردریکسن ناچار است به راهحلهای موقتی و خلاقانه فکر کند؛ از جمله تغییر سیستم یا استفاده از بازیکنان غیرتخصصی در پست دفاع راست. با توجه به اینکه هیچ گزینه آمادهای در آکادمی هم برای این پست وجود ندارد، لخ با شرایط پیچیدهای پا به دیدار رفت مقابل خنک خواهد گذاشت؛ مسابقهای که ۳۱ مرداد در ورزشگاه بواگارزکا برگزار میشود.