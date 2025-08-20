مشکل پیام نیازمند برای بازی با سپاهان حل شد

به گزارش ایلنا، پیام نیازمند دروازه‌بان ملی‌پوش پرسپولیس که به دلیل مشکلات قراردادی در دیدار نخست برابر فجرسپاسی غایب بود، امروز با حضور در بانک شهر قرارداد خود را اصلاح کرد تا برای بازی حساس مقابل سپاهان مشکلی نداشته باشد.

بر اساس برنامه‌ریزی مالک و تصمیم‌گیرنده اصلی باشگاه، بازیکنان پرسپولیس از صبح امروز در ساختمان این مجموعه حاضر شدند تا قراردادشان مورد بازبینی قرار گیرد و امکان ثبت رسمی آن فراهم شود.

در همین چارچوب، علاوه بر پیام نیازمند، میلاد سرلک و چند بازیکن دیگر که در هفته ابتدایی به دلیل مشکل قرارداد نتوانسته بودند در لیست قرار بگیرند، شرایط لازم برای ثبت قرارداد و بازگشت به ترکیب تیم را به دست آوردند.

نیازمند که سال‌ها پیراهن سپاهان را بر تن داشت، حالا در نخستین بازی رسمی‌اش با پرسپولیس باید برابر تیم سابقش قرار گیرد. جدالی که اهمیت ویژه‌ای برای این دروازه‌بان دارد و می‌تواند نقطه آغاز مهمی در مسیر او با سرخپوشان باشد.

