استقلال پس از بردن تراکتور: از داوری ضرر کردیم

به گزارش ایلنا، آبی‌پوشان پایتخت روز گذشته با تک گل خود موفق به شکست تراکتور شدند، اما این پیروزی مانع از انتشار بیانیه‌ای از سوی باشگاه استقلال نشد. در این بیانیه، باشگاه مدعی شده که استقلال در هفته نخست لیگ برتر، از داوری متضرر شده است.

باشگاه استقلال در این اطلاعیه آورده است که اگر این دیدار با پیروزی آبی‌پوشان به پایان نمی‌رسید، احتمالاً این بیانیه صادر نمی‌شد تا این برداشت در اذهان ایجاد نشود که باشگاه استقلال به دنبال فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن دیگران است.

با این حال، استقلالی‌ها برای ثبت در تاریخ و رساندن صدای هواداران به گوش مسئولان فدراسیون و کمیته داوران، اعلام کرده‌اند که در دقیقه ۲۳ بازی، دروازه‌بان تراکتور مرتکب خطای پنالتی روی پای سحرخیزان شده است. همچنین، با نظر برخی کارشناسان داوری، یک پنالتی دیگر هم به دلیل خطای دروازه‌بان تراکتور روی سهرابیان می‌توانست اعلام شود.

باشگاه استقلال از فدراسیون فوتبال و کمیته داوران می‌خواهد ضمن بازبینی فیلم دیدارهای هفته نخست، در صورتی که با وجود VAR اشتباه محرز از سوی داوران در هر دیداری رقم خورده است، محرومیت‌های لازم را اعمال کنند. استقلالی‌ها تاکید کرده‌اند که با توجه به نوع جذب نفرات تیم‌ها در فصل جاری و رقابت سنگین در بالای جدول، تک تک امتیازات می‌توانند در مسیر قهرمانی یا عدم قهرمانی تیم‌ها مؤثر باشند.

