جولیان دراکسلر:
بعد از سرقت از خانهام تصمیم گرفتم پاریسنژرمن را ترک کنم
جولیان دراکسلر، ستاره سابق پاریسنژرمن، در گفتوگویی صریح با لوپاریزین از خاطراتش در پایتخت فرانسه، سختی شهرت، و تأثیر ورود نیمار و امباپه بر مسیر حرفهایاش گفت.
به گزارش ایلنا، جولیان دراکسلر که در زمستان ۲۰۱۶ و در ۲۳ سالگی از وولفسبورگ به پاری سن ژرمن پیوست، حالا پس از چند سال جدایی از این باشگاه و حضور در لیگ قطر، در مصاحبهای با لوپاریزین از تجربه پرفرازونشیبش در پاریس گفت. انتقال او حدود ۴۰ میلیون یورو برای باشگاه فرانسوی هزینه داشت، اما آن دوران خیلی زود زیر سایه ستارههای بزرگتر قرار گرفت.
دراکسلر درباره دوران ابتدایی حضورش گفت: «شش ماه اول احتمالاً بهترین دوران زندگی من بود. همه چیز فوقالعاده بود. اما با ورود نیمار و امباپه شرایط تغییر کرد. این دو خرید همه چیز را برای من تغییر دادند. با اینحال بازی کنار آنها لذتبخش بود. وقتی نیمار آمد... هیچوقت چیزی مثل آن ندیده بودم. باورنکردنی بود. برای همین هم تا حد ممکن ماندم، چون میخواستم ببینم سطح فوتبال تا کجاست و کیلیان چطور رشد میکند. کنار چنین بازیکنهایی بازیکردن، آرزوی همه است.»
او درباره زندگی شخصی در پاریس هم گفت: «پاریس را همیشه دوست داشتم. اما اواخر ماجرایی داشتیم. درست قبل از اینکه به قطر بیایم، یک تلاش برای سرقت از ما انجام شد. به همسرم گفتم: فکر کنم وقتشه بریم قطر. همین جزئیات کوچک باعث شد تصمیمم قطعی شود. با پسر کوچکم در پاریس نمیتوانستم راحت بیرون بروم. مجبور بودم با کلاه از خانه بیرون بروم. من نیمار نیستم، ولی وقتی در پاری سن ژرمن بازی کنی، زندگی عادی خیلی سخت است. در قطر اوضاع کاملاً برعکس است. بدون اینکه کسی دنبالم باشد، راحت رفتوآمد میکنم و از این نظر حس خوبی دارم.»
دراکسلر که اکنون در الاهلی قطر بازی میکند، نگاهی مثبت به تجربهاش در پاریسنژرمن دارد: «من عاشق آن باشگاه بودم. پیاسجی یک باشگاه کمی دیوانه کننده است، درست مثل خودم! وقتی فکر میکنی نیمار را با ۲۲۲ میلیون یورو خریدند و فقط سه هفته بعد امباپه را با ۱۸۰ میلیون یورو، واقعاً حیرتانگیز است. همیشه در این باشگاه یک داستان جدید هست. هیچوقت حوصلهات سر نمیرود. احساس خوبی در پاریس داشتم، افتخار میکردم که پیراهن این باشگاه بزرگ را به تن دارم و بگویم من بازیکن پاری سن ژرمن هستم. سبک بازی خودمان را دوست داشتم، در زمین واقعاً لذت میبردیم. این باشگاه واقعاً باشکوه است.»