به گزارش ایلنا، فدریکو کیه‌زا پس از یک فصل دشوار در لیورپول که با مصدومیت‌های متوالی و رقابت شدید برای جایگاه ثابت همراه بود، به جدایی در تابستان فکر می‌کرد. اما حالا با خروج لوئیس دیاز به مقصد بایرن‌مونیخ با مبلغ ۶۵.۵ میلیون پوند، او نظرش را تغییر داده و طبق اعلام فابریتزیو رومانو، به همراه مدیر برنامه‌هایش به لیورپول اطلاع داده که می‌خواهد بماند.

کیه‌زا که با مبلغ ۱۲.۵ میلیون پوند از یوونتوس به آنفیلد پیوسته بود، فصل قبل نتوانست انتظارات را برآورده کند و حتی تور تابستانی تیم در آسیا را نیز از دست داد. اما گل مهم او مقابل بورنموث در شرایطی که بازی ۲-۲ مساوی بود، همزمان با نخستین حضورش در این فصل، جرقه‌ای تازه در ذهن سرمربی تیم زد.

آرنه اشلوت، پس از پیروزی ۴-۲ برابر بورنموث، در تمجید از عملکرد کیه‌زا گفت:«تا زمانی که او اینجا باشد، عضوی از لیورپول است و هیچ دلیلی برای تغییر این وضعیت نمی‌بینم. فصل گذشته او واقعاً سختی کشید تا به آمادگی برسد. اما امروز وقتی به او نیاز داشتیم، وارد زمین شد و جواب داد، و این همیشه نشانه خوبی برای آینده یک بازیکن در تیم است.»

کیه‌زا نیز در اظهاراتی تأکید کرده که از حضور در آنفیلد رضایت دارد و مصمم است نقش مهم‌تری در ترکیب تیم ایفا کند. حالا با خروج دیاز، او فرصت دارد که از بازیکنی نیمکت‌نشین به یکی از ارکان تیم تبدیل شود. رسیدن به آمادگی کامل، حفظ تداوم و زدن گل‌های کلیدی می‌تواند کلید تثبیت او در برنامه‌های اشلوت و لیست اصلی تیم باشد.

انتهای پیام/