​پایان گمانه‌زنی‌ها درباره جدایی: تروسار در آرسنال ماندنی شد

لئاندرو تروسار با تمدید قرارداد خود در آرسنال، به شایعات مربوط به جدایی‌اش از امارات پایان داد و فصل جدید را در جمع توپچی‌ها ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی هفته‌های اخیر شایعاتی درباره آینده لئاندرو تروسار به گوش می‌رسید، حالا گزارش اختصاصی اتلتیک  تأیید کرده که این هافبک بلژیکی با آرسنال به توافق رسیده تا قرارداد خود را بهبود بخشد و در ترکیب تیم میکل آرتتا ماندگار شود. البته این تمدید تنها شامل افزایش دستمزد ماهانه او می‌شود و مدت قرارداد تغییری نکرده است.

تروسار در جریان پیروزی ۱-۰ هفته نخست مقابل منچستریونایتد نیمکت‌نشین بود و گابریل مارتینلی در سمت چپ خط میانی به میدان رفت، اما فصل گذشته با عملکردی پایدار در سیستم آرتتا، جایگاهی کلیدی به دست آورد و حالا پاداش آن را با قرارداد جدید دریافت می‌کند. او تاکنون در ۱۲۴ بازی برای آرسنال به میدان رفته و ۲۸ گل به ثمر رسانده است، آماری که نشان از توانایی بالای او در پوشش دادن نقش‌های متنوع در خط حمله دارد.

ورود بازیکنانی مانند ویکتور گیوکرش و نونی مادوئکه گمانه‌زنی‌ها درباره خروج تروسار را افزایش داده بود، اما سرمربی اسپانیایی توپچی‌ها از ابتدا نیز تأکید داشت که تروسار بخشی حیاتی از پروژه اوست. آرسنال در تاریخ خود ۹ بار نایب‌قهرمان لیگ برتر شده که یک رکورد محسوب می‌شود و آن‌ها امسال به دنبال شکستن این طلسم هستند.

تروسار که در جریان دیدار دوستانه برابر تاتنهام دچار مصدومیت از ناحیه ران شد، حالا بار دیگر آماده بازگشت به میدان است و انتظار می‌رود در دیدار آرسنال مقابل لیدز در ترکیب قرار بگیرد. 

