پرسپولیس در گام اول: تساوی با طعم ناهماهنگی!
شاگردان وحید هاشمیان در اولین هفته لیگ برتر به دلیل انسجام دفاعی فجر و ناهماهنگی بازیکنان خود، در خلق موقعیت و ارائه بازی روان با مشکل مواجه شدند.
به گزارش ایلنا، در نخستین دیدارهای فصل جاری لیگ برتر، مصاف شاگردان وحید هاشمیان و پیروز قربانی با تساوی 1-1 به پایان رسید. آن هم در مصافی که چالشهای تاکتیکی جدیدی را برای تیم پرسپولیس به همراه داشت. در رویارویی با تیم فجر که با تدابیر دفاعی منسجم به میدان آمده بود، شاگردان وحید هاشمیان در نیمه اول با دشواریهایی در خلق موقعیت مواجه شدند.
در نیمه نخست بازی، شاهد مدیریت مطلوب عرض زمین از سوی پرسپولیس بودیم. با این حال، انسجام و سازماندهی دفاعی کامل و بسته تیم فجر باعث شد که راه نفوذ از عمق خط دفاعی حریف برای پرسپولیس مسدود شود. این تاکتیک دفاعی، گردش توپ را بیشتر به کنارههای زمین محدود کرد و اجازه نداد پرسپولیس به موقعیتهای جدی گلزنی دست یابد.
یکی از نکات کلیدی در بازیهای تهاجمی مدرن، حضور فعال مدافعان کناری در فرآیند حمله و ارسالهای مؤثر آنان است. متأسفانه، این موضوع در نیمه اول دیدار مذکور به وضوح مشاهده نشد. مدافعان چپ و راست تیم فجرسپاسی با کنترل و پوشش هوشمندانه فضاهای کناری، مسیرهای ارسال توپ را به شدت محدود کرده بودند. این امر به نوبه خود، بهرهبرداری مطلوب پرسپولیس از وینگرهای خود را با مشکل مواجه ساخت.
در مقابل، تیم فجر با اتخاذ رویکردی مستقیم و ساده در بازی خود، موفق به ثبت گل شد. این تاکتیک، زنگ هشداری برای پرسپولیس است که نیازمند یافتن راهکارهایی برای مقابله با چنین سبک بازی خواهد بود. برای بهبود وضعیت، به نظر میرسد اعمال تغییراتی در ترکیب و شیوه بازی پرسپولیس ضروری است؛ به خصوص، بهرهبرداری مؤثرتر از تواناییهای وینگرهای چپ و راست جهت خلق موقعیتهای خطرناکتر.
مشکل اصلی و بارز پرسپولیس در 45 دقیقه ابتدایی، فقدان موقعیتهای خطرناک و تهدیدکننده روی دروازه حریف بود؛ ضعفی که برای تیمی مثل پرسپولیس، قابل قبول نیست.
در نیمه دوم، پرسپولیس با اعمال فشار مداوم و بهرهگیری از عامل خستگی در تیم حریف، سرانجام موفق به گلزنی شد. این گل، حاصل تیزهوشی بازیکن با تجربه، علی علیپور، بود. با این وجود، انتظار میرود که تیمی در حد و اندازههای پرسپولیس، بازی روانتر و تهاجمیتری را در طول ۹۰ دقیقه ارائه دهد.
به نظر میرسد که اولین بازی فصل و عدم هماهنگی کافی میان بازیکنان، دلایل اصلی ضعف مشاهده شده در ارائه بازی مطلوب بوده است. سطح هماهنگی بازیکنان پرسپولیس در این مسابقه پایین بود و این موضوع به وضوح در عملکرد کلی تیم مشخص بود. برای دیدارهای آتی، رفع این ناهماهنگیها و ارتقاء سطح تاکتیکی تیم، از اولویتهای کادر فنی خواهد بود تا پرسپولیس بتواند به نمایشهای مورد انتظار هواداران خود دست یابد.